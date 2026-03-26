Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević, predstavio je novi instrumental kojim još jednom potvrđuje svoj prepoznatljiv muzički izraz.

Ovaj put, Sofronijević je posegnuo za starim, dobro poznatim melodijama, koje je obradio na potpuno nov i moderan način.

U pitanju je spoj tradicije i savremenog zvuka kroz aranžman koji donosi mešavinu klasične muzike i drugih žanrova, stari motivi dobijaju novu dimenziju i emociju.

Upravo taj balans između prošlosti i sadašnjosti ono je što Sofronijević godinama uspešno gradi u svom radu, dajući svakoj kompoziciji lični pečat i autentičnost.

Aleksandar Sofronijević Foto: Bojan Stevanović

-Vođen željom da istražim granice zvuka harmonike, upustio sam se u plovidbu kroz različite žanrove i emocije. Ova kompozicija nije samo interpretacija ona je putovanje. Putovanje kroz slike koje ne vidimo, ali ih osećamo. Harmonika ovde ne svira samo tonove ona priča, diše i vodila me je tamo gde mašta postaje muzika. Zatvorite oči, prepustite se i dozvolite da vas svaki ton odvede na neko novo mesto - rekao je Aca.

Novi instrumental predstavlja pravo muzičko putovanje od nežnih, klasičnih tonova do dinamičnih prelaza inspirisanih različitim stilovima, čineći ga zanimljivim kako za ljubitelje tradicionalne muzike, tako i za publiku koja uživa u modernim aranžmanima.