Slušaj vest

Influenser Nemanja Milović, poznat po tome što na društvenim mrežama deli savete o treninzima i zdravom načinu života, otvoreno je govorio o velikoj tragediji iz svoje mladosti. Naime, otkrio je da je njegov brat Stevan Zečević, poznat kao Zeka, tragično nastradao nakon učešća u rijalitiju "Veliki brat", u vreme kada je Nemanja imao samo 17 godina.

Naime, jednom prilikom je Nemanja Milović na svom Fejsbuku posvetio objavu svom nastradalom bratu Stevanu Zečeviću Zeki koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

- Nema dana da ne pomislim na mog burazera ,i svaki put razvučem osmeh kad se setim šta smo sve radili.Danas bi napunio 37 godina.Odrasli smo zajedno,kad smo bili klinci imali smo čudno jaku konekciju,s obzirom da je bio 5 godina stariji,znali smo satima da pričamo i da se družimo,kasnije sa mojih 15 godina me je poveo u kafanu i od tad smo sve radili zajedno kao prava braća,čuvali se međusobno,vijali devojke,cugali i mnogo se smejali.Svaki put kad bi me pratio na trening govorio mi je jednu rečenicu koja mi se urezala u pamćenje “Daj sve od sebe...” Volim što mogu svake godine na njegov rođendan da oživim uspomenu na mog omiljenog lika u životu,a to je lik mog brata Zeke,sve koristim šta si me naučio,i dalje vijam devojke na tvoje fore i slušam kul muziku koju si me ti naučio i dalje čuvam tvoju ekipu kao što si ih ti čuvao,i dalje dajem sve od sebe na treningu...večno zahvalan na svemu i sve što uradim dobro u životu u tvoju je čast i uvek će biti tako.Srećan rođendan legendo! Stevan Zeka Zečević 1983-2007, napisao je 2020. godine Nemanja Milović na svom Fesbuku.

Foto: Dado Đilas, Marina Lopičić, Kurir

Auto sleteo u reku

Pogibija troje učesnika Elmira Kuduzovića, Stevana Zečevića Zeke i Zorice Lazić

Foto: Printskrin/jutjub

"Veliki brat" koji je sniman 2007. godine prekinut je, odlukom produkcije, zbog pogibije troje učesnika koji su ranije napustili šou. Elmir Kuduzović, Stevan Zečević Zeka i Zorica Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću kad je automobil u kojem su se vozili pri brzini od 150 kilometra na sat neobjašnjivo promašio most, sleteo s puta i odleteo u reku. Troje od četvoro takmičara je poginulo na mestu, dok je Vladimir Sarić preživeo samo zato što je ispao iz auta. Vest o njihovoj smrti 29. decembra ujutru šokirala je i rastužila celu Srbiju, ali i region. Bili su mladi i želeli su da postanu poznati, ali sudbina je za njih imala drugi plan.

Gledala sve svojim očima

Mnogi su pričali o ovom stravičnom događaju, ali možda su svedočenja Tanje Obradović, najpotresnija s obzirom na to da je ona njihovu pogibiju gledala svojim očima.

- Svake godine se setim toga. Nijedna Nova godina više nije ista. Pretužna sam što ih nema, nisam ih zaboravila. Krivo mi je što se svaki poziv od medija svodi na to, jer me podseti na njih, na to što se dogodilo. Ušli smo u "Velikog brata" kako bi se čulo za nas, kako bismo se afirmisali, bili smo mladi, željni svega i uspeha, a dogodila se tragedija. I dalje me ljudi prepoznaju kada me vide, ali me povežu sa tom situacijom. To je za mene trauma za ceo život - rekla je Tanja za Kurir koja sada živi u Švajcarskoj i dodala:

- Život nas vodi u drugom smeru, jurimo ka svojim ciljevima, pa se ponekad i potisnu loši događaji. Ali te stvari ne mogu da se zaborave. U Srbiju dolazim ponekad, ali nisam mogla da odem na njihov grob. Iskreno da kažem, nisam bila u mogućnosti, nije da nisam imala želju. Ali uvek dođem nešto kratko, željna sam svoje porodice.

Tanja Obradović

Obradovićeva je ovo prošle godine ispričala za Kurir i dodala da je u kontaktu sa porodicama poginulih prijatelja.

- U prvom periodu nakon tragedije bila sam u kontaktu sa njihovim porodicama. Ti ljudi su mi i dan-danas dragi. Imamo kontakt, ali nije to često, ponekad se cčjemo. Sa Zekinom mamom sam prijatelj na Fejsbuku, sa Emirovom porodicom, sestrom. Ona se udala, život ide svojim putem. Zvao me je i Zoricin brat Zvezdan pre nekoliko godina, imao je nekoliko pitanja da mi postavi. Uvek sam tu za njih - zaključila je Tanja.