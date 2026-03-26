Anita Stanojlović je uradila test za trudnoću koji je pokazao da je u blagoslovenom stanju, a radosne vesti su rasplakale njenog dečka Luku Vujovića.

Povodom lepih vesti o trudnoći Anite Stanojlović, mediji su kontaktirali Lukinu majku, Biljanu Vujović koja je sve vreme bila na ivici suza.

- Presrećna sam, plakala sam sa Lukom, a kao što ste videli Luka je preplakao pola noći tako da sam i ja pola noći preplakala. Prvo sam plakala od sreće, pa onda od tuge što tako reaguju pojedini ukućani, a onda sam posle plakala od besa, pa sam popilala tabletu za smirenje, l legla da spavam, da ne gledam, ako dođe do nekog incidenta, jer odlično poznajem Luku kakav je. Na sreću sve se lepo završilo, ali eto, tako sada sada sabiram utiske, gledam, razmišljam zašto su tako ljudi zli, zašto sve lepo mora da se pokvari? Zašto ovaj ne prihvate da neko nešto želi. Ne prihvate da je možda sudbina u pitanju, da oni imaju jako i slične sudbine u neku ruku. Ako ništa drugo onda želju da imaju dete i da imaju jednu porodicu i da imaju sklad i harmoniju i ljubav. I ja mislim da će to ostvariti uz Božiju i moju pomoć. Kažu Bog, pa majka.

Usred radosnih vesti o trudnoći Anite Stanojlović, pojavile su se i spekulacije ukućana da dete možda nije Lukino, već Filipa Đukića, sa kojim je takođe zadrugarka imala romansu, a Biljana je otkrila koliko je sve to pogađa.

- Ne boli me uopšte, jer to je nemoguće nego me stresira, prosto me stresira da neko može tako nešto da izusti. Uostalom videli ste i po Luki reakciju, takva je i moja bila. Zaista ne mogu da se načudim tom zlu koje postoji u pojedinim ljudima. Prosto ne mogu da se načudim. Ne mogu to da prihvatim. To je za mene stres strašan i ja nisam mogla da verujem sopstvenim ušima ono što sam čula. Naravno da to nije u redu i da to nema veze sa životom i i da je to čista pakost i zloba. Mogla bih njima samo da poručim da uživaju, da imaju blagoslov i od mene i da je to Božji dar i da budu srećni, da se ne obaziru na to. Bogu hvala, rodiće se jedno lepo dete sa crnom kosicom. Prelepo i njen Aleksa je lep i Noa je lep. I Luka je lep i ona je lepa, pametni su svi i to će biti, nadam se jedna zdrava i lepa devojčica. Navijam za devojčicu, imam i od drugog sina, ćerku i sina, pa unuku i unukicu i od ćerke i volela bih jednostavno evo i za njih bi to bilo dobro, pošto imaju po sina da imaju ćerkicu. Ma mislim sve najbolje, ne znam ne znam šta da kažem. Jedva čekam da je vidim sa stomačićem i jedva čekam da izađu i da dočekam unuče.

Na pitanje da li Luku mogu da poljujaju komentari ukućana, te da li misli da će njen sin tražiti da uradi DNK test, Biljana kaže:

- Ma nikad u životu. Ma nikada. Ovo što se sad desilo, to će biti takav preokret u njegovom životu, On je takav jedan otac o kome može svako da sanja i suprug o kome svaka žena može da sanja. To odgovorno tvrdim i baš sve što priča sve je istina. On Anitu neće izdati, prodati, okrenuti leđa ni ostaviti jedino u slučaju da ga ona prevari, a mislim da je to nemoguće. Odlično poznajem, u narednom periodu će ljudi upoznati jednog novog Luku, jednog odgovornog Luku, čoveka koji je svestan da stvara novu porodicu. On je i sa 21 godinom je to znao kada mu se to desilo, tako da tek sa ovim godinama ovaj nema od toga ništa. Kakav crni DNK, ma kakvi. Sramota je ono što im se radi. Sramota, sramota, po 1000 puta da izgovorim malo je. Ja sam srećna to je bitno, ona je srećna i tek će biti, on je srećan. Sigurna sam da je ovo jedan sudbinski događaj.

Pomešane joj emocije

Lukina majka ističe da su joj emocije pomešane, te da još uvek nije pokušala da stupi u kontakt sa nekim od Anitine porodice.

- Ne, nisam pokušala. Zato što vidim da nisam ni ja danas za razgovor. Mislim da je ona žena potresena i da je tu milion emocija koje sada u čoveku preovlađaju, pogotovo u jednoj majci. I to ona ima ćerku da se razumemo. Ja imam sina, možda je meni mnogo lakše. Ne znam kako je njenoj majci, ali treba da se raduje i da bude srećan, jer ja garantujem da ćemo biti dobre prije i da će deca da nam se slažu.

Biljana je u nekoliko navrata plačnim glasom govorila o sinu i budućoj snaji.

- Pomešane su mi emocije, na korak sam da zaplačem. Uh, stvarno moram da prekinem. Plače mi se. Najviše plačem jer nisam sada uz njih. Daleko je jul, sada bih dala sve što imam da budem pored njih barem pet minuta. Volela bih da ih vidim i da im poželim sve najbolje i da znaju da sam uz njih. Hvala na razumevanju, ne mogu dalje - rekla je Biljana sa knedlom u grlu.

