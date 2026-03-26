Nekadašnji finalista popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Bojan Pavlović, svojevremeno je iznenadio mnoge odlukom da dom nadomak Kragujevca zameni primorskim životom u Splitu. Pevač, koji je odrastao u srcu Šumadije, u selu Rogojevac gde njegova porodica poseduje čak tri kuće u kojima žive tri generacije, napustio je Srbiju isključivo zbog ljubavi prema Splićanki Nikolini.

Iako se mnogo polemisalo o njegovom napuštanju Srbije i preseljenju u Hrvatsku, Bojan je vremenom svima dokazao da je napravio pravi potez i da je ljubav sa Nikolinom jača od svega.

Ovaj par, koji je prvi put osetio čari roditeljstva u oktobru 2023. godine, dobio je u martu 2025. godine ćerkicu kojoj su dali ime Emili.

Upravo je njihova naslednica sada bila glavni povod za prelepo porodično slavlje, budući da su nedavno obeležili njen prvi rođendan.

Tim povodom, ponosni tata se oglasio na društvenim mrežama i uputio dirljive reči svojoj ćerki.

- I eto, prođe godina, a kao da je juče bilo kada si došla na ovaj svet. Princezo moja, budi mi uvek zdrava, srećna, vesela i razigrana, a mi, tvoja mama, tata, tvoja seka i braco, čuvaćemo te, paziti i maziti od svakog zla na ovom svetu. A ti, moja zvezdo vodiljo, samo se smej kao i inače. Vole te mama, tata, tvoja seka i tvoj braco - napisao je on.

Porodica mu branila ljubav

Pored muzičkog talenta, Bojan se provlačio kroz novine i zbog svoje ljubavne priče sa pevačicom iz Hrvatske, a ovu vezu, kako se pisalo, nije odobravala njegova porodica.

- Ta devojka je život moj. Ne znam kako da kažem pred svim ovim ljudima ovde. Najviše se osporava zato što je ona Hrvatica, to je jedna duga priča koju ću sigurno ispričati jednom. Ona je pre naše veze bila udata. Mi smo bili u vezi pre 6 godina, dugo smo bili zajedno, ali je to klinačka ljubav. Raskinuli smo zbog mojih babe i dede, ja potičem iz patrijarhalne porodice, to nije bilo prihvaćeno – kaže Bojan i dodaje:

- Nažalost, ja sam ih tada poslušao, nisam želeo, ali sam bio nateran. Mnogo mi je teško kada pričam o tome. Uskratili su mi nju, a ja sam je voleo mnogo. Sada nisam pod velikim uticajem porodice, ali se njihovo mišljenje nije promenilo - rekao je Bojan.

