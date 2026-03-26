Soraja Vučelić, jedno od najkontroverznijih i najprepoznatljivijih imena s domaće javne scene, već godinama intrigira javnost svojim izgledom, izjavama, luksuznim životnim stilom i vezama sa poznatim muškarcima.

Njena priča je spoj stvarnog glamura, estetskih zahvata, medijskih kontroverzi i društvenih uspona koji su je iz anonimnosti lansirali u centar pažnje celog regiona.

Početak slave – Veliki Brat i medijski bum

Rođena kao Sara Vučelić 1986. godine u Kninu, detinjstvo Soraje obeleženo je teškim uslovima i borbom za opstanak. Odgajana bez roditelja, detinjstvo je provela po domovima za nezbrinutu decu, što je kasnije često isticala kao svojevrstan motiv za uspeh.

U javnost je prvi put ozbiljno zakoračila 2011. godine kao učesnica rijaliti programa "Veliki Brat", gde se izdvojila atraktivnim izgledom, slobodnim ponašanjem i britkim jezikom. Njen boravak u kući obeležen je brojnim skandalima, ali i ogromnim interesovanjem publike. Iako nije pobedila, postala je jedno od najzapaženijih imena te sezone, a mediji su je odmah prihvatili kao "novu starletu".

Estetske operacije i transformacija

Od trenutka ulaska u javni život, Soraja je posvetila veliku pažnju svom fizičkom izgledu. Njene transformacije kroz godine bile su drastične i uvek primećene. Među operacijama koje je sama potvrđivala (ili koje su vidljivo promenile njen izgled) nalaze se:

Povećanje grudi – jedan od prvih estetskih zahvata koje je obavila, a navodno ih je više puta korigovala.

Rinoplastika (operacija nosa) – kako bi dobila tanji i pravilniji profil.

Uvećanje usana – putem hijalurona i kasnije trajnih filera.

Podizanje jagodica, zatezanje lica, botoks i konturisanje vilice, čime je stvorila karakterističan "Instagram" izgled.

Brazilian Butt Lift (BBL) ili povećanje zadnjice – česta tema nagađanja, iako ona o tome nije otvoreno govorila.

Sve ove promene doprinele su njenom glamuroznom imidžu, ali su je i često stavljale na meti kritika zbog "veštačkog izgleda".

Od glamura do luksuza – kako se obogatila?

Sorajin luksuzni život oduvek je bio predmet interesovanja. Putovanja privatnim avionima, boravak u najskupljim hotelima, garderoba najskupljih svetskih brendova, skupi automobili i nekretnine – sve su to segmenti njene svakodnevice. Mnogi su se pitali odakle joj toliki novac, a odgovori nikada nisu bili precizni.

Mediji su je povezivali s brojnim bogatim muškarcima, uključujući i navodnu romansu s čuvenim fudbalerom Nejmarom, što je dodatno povećalo njen uticaj i popularnost. Ipak, ona je uvek insistirala da je samostalna, poslovna žena, koja zarađuje od različitih angažmana – od influenserskog marketinga do ulaganja u nekretnine i modne projekte.

Soraja se godinama pojavljuje i na naslovnicama prestižnih muških magazina, poput Playboya, a bila je i zaštitno lice nekoliko beauty brendova. Takođe je povezivana s poslovnim krugovima u Dubaiju i Švajcarskoj, gde je, navodno, investirala u nekretnine.

Život danas – luksuz, diskrecija i inostranstvo

Danas Soraja Vučelić živi daleko od svakodnevne medijske pažnje Srbije. Najčešće boravi u Monaku, Švajcarskoj i Dubaiju, gde vodi život na visokoj nozi. Na društvenim mrežama retko otkriva detalje, ali se i dalje može videti okružena luksuzom, brendiranom garderobom i egzotičnim destinacijama.

Poznata po tome da brižljivo čuva detalje iz privatnog života, poslednjih godina izbegava televizijske nastupe i intervjue. Ipak, svakim novim pojavljivanjem ili objavom na Instagramu izaziva talas komentara i nagađanja.

kurir / stil

