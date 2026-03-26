Pevačica Zorica Marković pokazala je kako napreduju radovi na izgradnji njene kuće u Zaklopači.

Nakon napuštanja rijalitija, krajem januara, zbog zdravstvenog stanja, Zorica Marković se nije povukla u ilegalu, već se bacila na ozbiljne radove.

Pevačica je podelila snimke sa svog imanja u Zaklopači, gde vredno radi na izgradnji kuće o kojoj se mesecima priča. Ona se oglasila na svom Instagram profilu uz jasnu poruku: "Završavamo započeto".

Na snimku se vidi pevačica u opuštenom izdanju kako pozira u kabini bagera, spremna da "istera svoje" do poslednjeg cigle.

Komšinica otkrila sve

Podsetimo, pre nego što je postala aktuelni učesnik rijalitija, Zorica Marković se pohvalila privatnim biznisom, odnosno kafanom koju je otvorila u prigradskom naselju Zaklopača, gde je započela i izgradnju svoje kuće, a njenim izlaskom situacija se totalno promenila. Nedovršeni objekat gde je Zorica započela gradnju kuće u kojoj je htela da živi, tada je bio potpuno napušten.

Komšinica koja živi odmah prekoputa placa, tada je za Kurir otkrila da je sve obustavljeno zbog Zoričinih dugova koje je napravila u proteklom periodu.

- Bilo je dosta uništenog inventara, to je sve morala da plati kad je napuštala lokal. Ono što sam čula je i da nije redovno plaćala račune, koji su se s vremenom nagomilali. Zbog toga je ona ušla u septembru u rijaliti, a kafana je zatvorena u oktobru. Kad je ona otišla, njen sin je to sve sredio.