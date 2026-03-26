Slušaj vest

Iako se često smatra da su poznate ličnosti isključivo posvećene svojim karijerama, Saša Kovačević je pokazao humanost na delu.

Naime, kako saznaje Kurir, popularni pevač danas je pritekao u pomoć ekipi Hitne pomoći prilikom zbrinjavanja starijeg muškarca.

Pre njihovog dolaska, Kovačević je pomogao čoveku da ustane sa poda i ostao uz njega, pružajući podršku dok medicinska ekipa nije stigla.

Pevač Saša Kovačević poslednje dve godine imao je zdravstvenih problema, a sada je otvorio dušu o tome.

Ni nakon dolaska Hitne pomoći nije se povukao, nastavio je da asistira lekarima kako bi pacijent što pre dobio neophodnu negu.

Ovaj gest još jednom potvrđuje da istinska veličina ne leži samo u profesionalnim uspesima, već i u momentima kada je najvažnije pokazati kakav je ko čovek.

Pozvali smo i pevača za komentar, ali nam se javio ženski glas koji je tvrdio da Saša trenutno nije dostupan za izjave.

Saša o svom životu

Saša je svojevremeno progovorio o svojim planovima za budućnost.

- Venčanje sa Zoranom da bude na Tajlandu? Ne žurim. Možda neko mesto tamo, al' gde nema puno turista. Polako, kad svi budu slobodni, da dođu lepo, to će se desiti sigurno - rekao je pevač.

- Čuo sam da je bačena bomba na Čolinu kuću, šta da kažem... Meni je prva reakcija bila, okej, sledeći korak je da se selim! Svi znamo ko je Zdravko Čolić, on je bez mrlje u karijeri. Ako je došlo do toga da je jednom Čoli bačena bomba, onda stvarno... Srbiju najviše volim, ali je sigurnost najbitnija, voleo bih da su nam deca bezbedna, da ne moraju da strahuju. Voleo bih da imam alternativu da, pored Beograda, živim još negde, pa da sam makar nekoliko meseci godišnje negde drugde - istakao je Saša zabrinuto.

Saša Kovačević glavna tema

Saša Kovačević kaže: "Ja sam srećan čovek"

Saša ističe da je zahvalan Bogu na najvažnijim stvarima.

- Svaki dan kad se probudim sam zahvalan što sam živ i zdrav, ja sam srećan čovek. Kad imaš takav pogled na svet, onda ne možeš da budeš nesrećan čovek - rekao je on, pa se osvrnuo na porođaj Milice Todorović.

- Zvao sam je, ali se nije javila. Zvao sam je dok je još bila pod anestezijom! (smeh) Jedva čekam da se vidimo oči u oči, da čestitam - istakao je Saša.

Pogledajte dodatni snimak: