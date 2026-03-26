Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić (51) nedavno je otkrila da je već napisala testament i tad je priznala kome je ostavila sve što je zaradila.

Naime, govoreći o bivšem partneru, nedavno je otvorila bolnu temu koja je mnoge ostavila u šoku, dok se u njenom glasu jasno osećala tuga i knedla u grlu.

Ivana Šašić u strahu

- Pogotovu kada je čuo da imam testament napisan, i to je bio jedna od razloga.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić u problemu Foto: Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia, Pritnscreen/Instagram

Ivana Šašić je otkrila da je sve ostavila deci i da je to uradila iz straha ako joj se nešto nekada bude desilo.

- Sve što imam nasleđuju moja deca. Već sam napisala testament, zato što sam stalno na putu, stalno sam negde, vozim, idem, radim, noću putujem...Ne znam, može nešto da mi se desi, a oni maloletni. Da zaštitim njihove interese, da njima ostane to što sam ja stekla. Da niko nema prava da uzima njihovo, nego da zaštitim njih.

Kako je navela Ivana Šašić, testament je napisala još pre 10 godina, na početku četrdesetih godina.

- To je njihovo, ja nemam ništa. Da imaju 17 i 18 godina, ne znaju da sam napisala testament. Ja sam to uradila pre, pa ima 10 godina sigurno. Ja sam njima sve, ja moram da razmišljam o tome, o njihovom interesu - ispričala je Ivana, a onda otkrila kako je podelila sve.

- Sve pola, pola dele - rekla je ona.

Muž je varao sa 14 godina starijom

Pevačicu Ivanu Šašić je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših, rekla je Ivana Šašić.

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan – istakla je ona, a zatim dodala da li nakon toga može da veruje nekom muškarcu:

- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga - rekla je ona u emisiji Pretres na Hajpu.