Ekipa Kurira našla se na glamuroznom 30. rođendanu Luna Đogani, koja je u prestonici organizovala gala proslavu o kojoj će se dugo pričati.

Luna je blistala u izazovnom izdanju, okružena porodicom, prijateljima i brojnim poznatim ličnostima, a atmosfera je bila na zavidnom nivou. Domaćica večeri nije krila sreću, pa je u razgovoru za naš portal otkrila i jedan poseban detalj iz privatnog života.

– Za rođendan sam od muža dobila putovanje na Maldive – rekla je Luna sa osmehom, dok se u razgovor ubacio i njen suprug Marko Miljković.

– Koje nam je preselo zbog cele situacije u svetu – dodao je Marko, aludirajući na aktuelna globalna dešavanja koja su uticala na njihove planove.

Pored toga, Luna je otkrila da se uveliko priprema za koncert legendarne Vesna Zmijanac, što je zaintrigiralo.

– Radujem se tome, biće to posebno veče – kratko je poručila.

Naučila da ljušti krastavac

Na kraju, kroz osmeh se osvrnula i na svoje učešće u rijalitiju, priznajući koliko se promenila:

– Verovali ili ne, naučila sam kako da ljuštim krastavac! – našalila se Luna.

Gala proslava, luksuzni pokloni i iskrene izjave učinili su da njen 30. rođendan postane jedna od glavnih tema u javnosti, a kako je to izgledalo na licu mesta otkrivamo vam u snimcima i fotografijama u okviru teksta.

Problemi na Maldivima

Podsetimo, Marko i Luna su uživali na Maldivima kada je došlo do problema u svetu.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata baš tokom njihovog odmora.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost, a par se nakon dosta dana putovanja za Srbiju vratio preko Kine.

