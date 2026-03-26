Slušaj vest

Influenserka Luna Đogani, koja večeras proslavlja 30. rođendan, kao devojčica je često boravila u domu pevačice Cece Ražnatović, gde je neretko provodila dane u druženju sa njenom ćerkom Anastasijom Gudelj.

Njihovo prijateljstvo bilo je veoma blisko, a s vremenom su im se putevi razišli. Iako nikada javno nisu govorile o razlozima prekida prijateljstva, po gradu se i danas prepričavaju razne verzije priče o tome zašto su se Luna i Anastasija udaljile.

Sada se, na proslavi svog 30. rođendana, javno obratila i otkrila da li bi Anastasiju zvala u svoju emisiju:

"Možda sam i ja nju nečim povredila, to razumem, da joj pošaljem poruku i da je pozovem da dođe u emisiju mislim da me ne bi sinovala, ali mislim da ne bi ni došla."

Luna Djogani se javno obratila Ceci: Priznala nam da li bi zvala Cecu ili Anastasiju u svoju emisiju posle svega

Nina zablistala

Pored slavljenice, pažnju medija posebno je privukla Nina Đogani, koja je nedavno sa majkom putovala u Tursku radi operacije nosa. Na ovom glamuroznom događaju, Nina je zablistala u elegantnoj beloj haljini i bundici, ponosno pokazujući svoj novi izgled.

Nina Đogani o dečku koji je bio u zatvoru

"Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše"

Anabela Atijas je nedavno govorila o Ninioj operaciji nosa.

- Ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! - istakla je pevačica.

- Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba - rekla je Anabela.

Vidi galeriju Rođendan kod Lune Đogani

- Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro - zaključila je.

Prošli pakao na Maldivima

Podsetimo, Marko i Luna su uživali na Maldivima kada je došlo do problema u svetu.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata baš tokom njihovog odmora.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost, a par se nakon dosta dana putovanja za Srbiju vratio preko Kine.

kurir / mondo

Pogledajte dodatni snimak: