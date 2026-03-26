LUNA ĐOGANI SE JAVNO OBRATILA ANASTASIJI NA SVOM 30. ROĐENDANU! Godinama nemaju komunikaciju, a sada je sve otišlo korak dalje: Možda sam je povredila
Influenserka Luna Đogani, koja večeras proslavlja 30. rođendan, kao devojčica je često boravila u domu pevačice Cece Ražnatović, gde je neretko provodila dane u druženju sa njenom ćerkom Anastasijom Gudelj.
Njihovo prijateljstvo bilo je veoma blisko, a s vremenom su im se putevi razišli. Iako nikada javno nisu govorile o razlozima prekida prijateljstva, po gradu se i danas prepričavaju razne verzije priče o tome zašto su se Luna i Anastasija udaljile.
Sada se, na proslavi svog 30. rođendana, javno obratila i otkrila da li bi Anastasiju zvala u svoju emisiju:
"Možda sam i ja nju nečim povredila, to razumem, da joj pošaljem poruku i da je pozovem da dođe u emisiju mislim da me ne bi sinovala, ali mislim da ne bi ni došla."
Nina zablistala
Pored slavljenice, pažnju medija posebno je privukla Nina Đogani, koja je nedavno sa majkom putovala u Tursku radi operacije nosa. Na ovom glamuroznom događaju, Nina je zablistala u elegantnoj beloj haljini i bundici, ponosno pokazujući svoj novi izgled.
"Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše"
Anabela Atijas je nedavno govorila o Ninioj operaciji nosa.
- Ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! - istakla je pevačica.
- Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba - rekla je Anabela.
- Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro - zaključila je.
Prošli pakao na Maldivima
Podsetimo, Marko i Luna su uživali na Maldivima kada je došlo do problema u svetu.
Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata baš tokom njihovog odmora.
Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost, a par se nakon dosta dana putovanja za Srbiju vratio preko Kine.
