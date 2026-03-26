Luna Đogani slavi 30. rođendan, a njena majka Anabela otvorila je dušu o porodici. Anabela je govorila i o odrastanju svojih ćerki, o malim stvarima koje čine život posebnim i radosti koju oseća gledajući ih kako rastu.

Naime, Anabela Atijas je večeras zablistala u elegantnoj crnoj haljini. Pevačica je na samom početku opisala kako se osećala dok su Luna i Marko bili zaglavljeni na Maldivima usred ratnog stanja na Bliskom istoku:

"Bilo mi je baš intenzivo, tada sam bila sa unukama, koje su meni jako važne, htela sam da one to ne osete i da zadržim pozitivan duh. Jako su navikle na mene i nije im neobično da ih ja čuvam, znale su da se zaplaču nakon razgovora sa roditeljima. Neizvesnost je izazivala nemir u meni" - rekla je Anabela, pa govorila o odrastanju svojih ćerki.

"Žao mi je što nisam više uživala u njihovom odrastanju, shvatiš koliko su male stvari bile najveće. Ne kažem da sada ne uživam, volim da gledam Lunu kako svaki dan raste i kao žena i kao majka, radujem se njenim novim podvizima i tek će toga da bude" - rekla je Anabela, pa prokomentarisala navode da važi za najzgodniju baku na estradi:

"Ja se ne takmičim u tome, samo da sam zdrava, kad je čovek zdrav valjda tako i oduše. Ima puno žena na estradi koje dobro izgledaju, a mojih su godina. Ako inspirišemo bilo koga lep je osećaj" - rekla je Anabela, pa progovorila o zetovima.

"Ja svoje ćerke ne guram u udaju i brakove. Nina ima ozbiljnu vezu. Ne opterećujem se. Nina najbolje zna i dokle god je tako, ja tu nemam šta da tražim. Naučila sam tu lekciju, ne mešam se ni u čije veze. Sve tri ćerke su različite. Nina je bila beba sa 13 godina, a sada se deca manje kreću, više se druže onlajn. Blankica je još mala, jako je rečita. Ne mislim da je tip za rijaliti, vidite da nije ni Nina, a svi su očekivali. Lepo nam je u životu, imamo svoj posao, bavimo se time" - rekla je Anabela.

