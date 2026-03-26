Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do svađe između voditeljke Dušice Jakovljević i rijaliti učesnice Anite Stanojlović. Gledaoci su u jednom od pitanja naveli da Anita glumi žrtvu, što je bivšoj pobednici "Elite" zasmetalo.

Anita je besno napustila Belu kuću govoreći:

- Boli me za rijaliti, kažu gledaoci da ja glumim žrtvu ovde- rekla je ona zalupivši vratima, a Dušica je krenula za njom, otvorila vrata i poručila joj:

- Maco, ovo je naš rijaliti, ali za koji si ti potpisala ugovor da zarađuješ tako što ćeš živeti ovde i da živiš ovaj život. Hvala.

Vujović pobesneo zbog priča da je Filip Đukić otac deteta

U "Eliti 9" povelo se pitanje da li je Anita Stanojlović ostala u drugom stanju sa Lukom Vujovićem, budući da je bila intimna i sa Filipom Đukićem.

Luka, čiji otac ne želi da čuje za trudnoću njegove partnerke, pobesneo je kada je čuo priče cimera da dete možda nije njegovo, što je sada prokomentarisao i istakao da nema šanse da je Anita zatrudnela sa Đukićem.

- Zašto si onako skočio kao oparen kada si čuo da možda beba nije tvoja? - glasilo je pitanje za njega.

- Zato što me to pogodilo, ne znam zašto tako pričaju. Ne znam da li ginekolozi postavljaju takva pitanja ili neko drugi. Pre nego što je ušla sa mnom u vezu, Filip se ne znam koliko dana pre toga ogradio od nje. Onda bi trebalo da ona bude trudna već u petom mesecu, a nešto mi je mnogo mršava za peti mesec - rekao je Luka sa knedlom u grlu.

Bilja Vujović plakala od sreće

Podsetimo, Biljana Vujović je u intervjuu rekla da je presrećna zbog prinove.

- Presrećna sam, plakala sam sa Lukom, a kao što ste videli Luka je preplakao pola noći tako da sam i ja pola noći preplakala. Prvo sam plakala od sreće, pa onda od tuge što tako reaguju pojedini ukućani, a onda sam posle plakala od besa, pa sam popilal tabletu za smirenje, l legla da spavam, da ne gledam, ako dođe do nekog incidenta, jer odlično poznajem Luku kakav je. Na sreću sve se lepo završilo, ali eto, tako sada sada sabiram utiske, gledam, razmišljam zašto su tako ljudi zli, zašto sve lepo mora da se pokvari? Zašto ovaj ne prihvate da neko nešto želi. Ne prihvate da je možda sudbina u pitanju, da oni imaju jako i slične sudbine u neku ruku. Ako ništa drugo onda želju da imaju dete i da imaju jednu porodicu i da imaju sklad i harmoniju i ljubav. I ja mislim da će to ostvariti uz Božiju i moju pomoć. Kažu Bog, pa majka - rekla nam je između ostalog ona.