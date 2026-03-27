Luna Đogani sinoć je u Beogradu, proslavila je svoj 30. rođendan u društvu najvoljenijih ljudi. Tu su bili njena majka, otac, sestra, suprug Marko, prijatelji i ostatak familije.

Luna je izgledala nikad lepše u kratkoj šljokičastoj plavoj haljini, a jedan trenutak potpuno je raznežio slavljenicu pa je zaplakala.

Ovaj trenutak zabeležila njena sestra Nina Đogani, a mnogi nisu ostali ravnodušni kada su videli celu porodicu na okupu srećnu i zadovoljnu.

Trenutak u kom Luna nije mogla da sakrije emocije, desio se kada je puštena pesma koja je nastala još kad je slavljenica bila u maminom stomaku. Slušajući pesmu porodica Đogani - Atijas sve vreme su bili jedno pored drugog.

"Ova pesma je toliko emotivna da i meni dođe da pustim suzu. Kad je ova pesma nastala Luna je bila u stomaku" - pričali su Anabela i Gagi, a onda je Luna održala emotivni govor:

"Moja porodice je za mene sve. Moja majka i moj otac su zaslužni zašto sam danas ovde, hvala vam puno i volim vas najviše na svetu" - pričala je Luna.

"Svi smo ponosni na tebe" - kazao je Gagi, a onda Luna kratko dodala:

"Znam" - rekla je ona.

Ne guram svoje ćerke u veze i brakove

Anabela je pri dolasku na ćerkino slavlje otvorila je dušu o porodici. Anabela je govorila i o odrastanju svojih ćerki, o malim stvarima koje čine život posebnim i radosti koju oseća gledajući ih kako rastu.

Naime, Anabela Atijas je zablistala u elegantnoj crnoj haljini. Pevačica je na samom početku opisala kako se osećala dok su Luna i Marko bili zaglavljeni na Maldivima usred ratnog stanja na Bliskom istoku:

"Bilo mi je baš intenzivo, tada sam bila sa unukama, koje su meni jako važne, htela sam da one to ne osete i da zadržim pozitivan duh. Jako su navikle na mene i nije im neobično da ih ja čuvam, znale su da se zaplaču nakon razgovora sa roditeljima. Neizvesnost je izazivala nemir u meni" - rekla je Anabela, pa govorila o odrastanju svojih ćerki.

"Žao mi je što nisam više uživala u njihovom odrastanju, shvatiš koliko su male stvari bile najveće. Ne kažem da sada ne uživam, volim da gledam Lunu kako svaki dan raste i kao žena i kao majka, radujem se njenim novim podvizima i tek će toga da bude" - rekla je Anabela, pa prokomentarisala navode da važi za najzgodniju baku na estradi:

"Ja se ne takmičim u tome, samo da sam zdrava, kad je čovek zdrav valjda tako i oduše. Ima puno žena na estradi koje dobro izgledaju, a mojih su godina. Ako inspirišemo bilo koga lep je osećaj" - rekla je Anabela, pa progovorila o zetovima.

"Ja svoje ćerke ne guram u udaju i brakove. Nina ima ozbiljnu vezu. Ne opterećujem se. Nina najbolje zna i dokle god je tako, ja tu nemam šta da tražim. Naučila sam tu lekciju, ne mešam se ni u čije veze. Sve tri ćerke su različite. Nina je bila beba sa 13 godina, a sada se deca manje kreću, više se druže onlajn. Blankica je još mala, jako je rečita. Ne mislim da je tip za rijaliti, vidite da nije ni Nina, a svi su očekivali. Lepo nam je u životu, imamo svoj posao, bavimo se time" - rekla je Anabela.

Prošli pakao na Maldivima

Podsetimo, Marko i Luna su uživali na romantičnom putovanju na Maldivima, koje je Miljković Luni poklonio za 30. rođendan i sve je bilo kao u bajci dok nije došlo do problema u svetu.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata baš tokom njihovog odmora.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost, a par se nakon dosta dana putovanja za Srbiju vratio preko Kine.

