Zlata Petrović i Goca Božinovska, jedne su od retkih javnih ličnosti čije prijateljstvo traje decenijama. Goca trenutno živi život daleko od medija i javnog sveta, ali je Zlata uvek tu. Nedavno je pevačica govorila o tome kako je upoznala najbolju drugaricu, ali i šta su sve radile zbog lepote.

- Kad sam počinjala pevala sam sa majkom u Izbištu kod Vršca. Tada su na magistrali pevali samo dobri i popularni pevači. Za mene je čuo Aca, vlasnik jedne kafane i zvao me da dođem da pevam kod njega kao radna pevačica. Tu je pevala i Goca, tu je upoznala i Radeta Vučkovića, a i nas dve smo se upoznale u toj kafani - ispričala je Zlata Petrović u emisiji "Dobro veče".

Zlata kopirala Gocu

- Goca je i tada bila ispred svog vremena. Nosila je tigraste kombinezone, ljudi bi popadali kad se ona pojavi, svi su samo gledali u Gocinu zadnjicu. Ma bila je čudo, napirlitana, nokti veliki. Sve sam ja to od nje gledala i kopirala - ispričala je Zlata i dodala:

- Stavimo nas dve sočiva u boji, a ne znamo kako pravilno to da uradimo, pa ne vidimo ništa. Ja joj kažem: "Goco, ništa ne vidim", a ona viče "Ćuti, ćuti sve za lepotu". Mi smo stavljale ta sočiva kako stignemo, onako suva, dobro nismo oćoravile.

Ubila bih čoveka zbog Zlate

Pevačica Goca Božinovska jednom prilikom izjavila je da bi bila spremna da ubije čoveka ako bi to od nje tražila drugarica i koleginica Zlata Petrović, s kojim neguje višedecenijsko prijateljstvo. Goca je ispričala kako je shvatila da joj je Zlata pravi prijatelj i kad se to desilo, te i da ona čuva sve njene tajne.

- Zlata i ja bismo ubile jedna za drugu. Ta žena je bila moj anđeo-čuvar u vreme kad mi se ceo život raspadao. Kad sam ostala sama s decom, nisam znala kako ću sve da nosim na svojim plećima. Posle odlaska mog Zorana Šijana morala sam sve konce i konopce da držim, navikla sam s vremenom, a Zlata je uvek bila tu. Sad da ubijem čoveka, ona bi rekla: "Donesi leš kod mene, zajedno da ga sakrijemo ili zakopamo". Eto koliko se volimo - pričala je Goca, pa se osvrnula i na to kakva su iskustva tokom života njena drugarica i ona imale s muškarcima.

- Skoro su me pitali da li sam srećna i emotivno ispunjena. Muškarce su u mom životu zamenila deca i unuci. Više mi ništa ne treba. Pričala sam da se posle Šijana nikad više neću zaljubiti i to me je nekako i snašlo. Tako sam se uverila da su prave ljubavi retke, ali onako filmske i žestoke. Sad ništa u životu ne bih menjala. Udvarači mi nisu potrebni, treba mi mir, moja porodica i prijatelji. To je sad moj život, više se i ne busam da snimam sve i svašta, da se guram po estradi. Evo ovih mlađih sad, pa nek se dokazuju. Ja sam se dokazala i pokazala, sad hoću da ljuljam unučiće i budem baba za primer - kaže Goca i dodaje:

- Zlata je imala burniji život na tom polju od mene! Ona je znala s muškarcima, velika je zavodnica i nikad nije ostajala u odnosu koji joj ne prija. Uvek je tu bila iskrena i to cenim. Znala je šta je najbolje za nju, ali nikad nije bila sebična. Zato je sa svim bivšim partnerima kao drug i danas.

