Slušaj vest

Bojana Lazić, i ako nikada nije priznala da je srećna u jubavi, novom fotografijom i bez reči stavila je do znanja da joj ljubav cveta. Voditeljka je otišla u Novi Sad, sela u jedan resotran, a onda joj je stigao buket ruža. I to ne mali buket, već onaj najveći i čuveni zvani "101 ruža".

Bojana nije krila oduševljenje, a njen osmeh je to i dokazao. Kako se šuška nju poklonima i pažnjom obasipa biznismen iz pomenutog grada, koji se trudi da joj udovolji u svemu.

Podsetmo, voditeljka se nedavno pohvalila i skupocenim autom.

1/3 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Bojana: "Nikad ne bih oprostila prevaru"

Bojana je nedavno otkrila šta partneru nikada ne bi oprostila.

- Ja partneru ne bih oprostila mnogo stvari, nisam toliko tolerantna. Ne bih mu oprostila prvo prevaru, što danas mnoge žene praštaju, verovatno ću biti neudata, vidite da svaki muškarac vara, posebno u Srbiji, tako da to ne bih oprostila i ne bih oprostila nepoštovanje, to je isto deo toga. Nikad ne bih mogla da budem u odnosu gde nema više ljubavi samo zbog dece, dodala je.

Otkrila je da li bi saopštila drugarici kada bi saznala da je muž vara.

Foto: Printscrean

Zavisi kakva je prevara u pitanju, ako je samo za jedno veče, ne bih nekome kvarila brak, posebno ako imaju decu i ako ona to ne oseća. Ali ako živi dvostruko i pored svoje žene im dugogodišnje veze, onda bih rekla.

Bojana se osvrnula na svoj odnos sa bivšim mužem Žarkom Lazićem za kog je ranije pričala da ju je varao.

- On je otac, ja ga ne teram, ako on oseća potrebu da brine o svom detetu, meni se to podrazumeva. I roditelji treba da imaju neku savest. Ja sam staratelj, ja sam majka i majku nikad niko ne može da zameni, e sad imaš raznih očeva. Ovaj naš odnos je dobar, dodala je.

Imala problem sa samoživim muškarcima

Voditeljka Bojana Lazić tokom gostovanja u jednoj emisiji otvorila je dušu o svojim ljubavnim neuspesima, između ostalog, te lekcijama koje je posle izvesnih krahova naučila. Prema sopstvenom priznanju, "dugo je živela u zabludi da će joj partner zauzvrat pružiti onoliko koliko ona daje".

Generalno, imala je problema sa samoživim muškarcima.

- Koje ste ljubavne zablude najskuplje platile? - pitala je voditeljka svoje gošće, među kojima je bila i Bojana.

- Da će mi muškarac dati onoliko koliko ja dajem. Dugo sam živela u zabludi da će mi se dati onoliko koliko ja dajem. Mislim na vernost. Dupla sam Lavica u horoskopu, lojalna sam, verna, dajem se maksimalno kad sam u jednom odnosu. Eto, ja sam na takav problem naišla u životu - otvorila je dušu ona.

Tu se, međutim, nije i zaustavljala.

- Kad volim, ja sam spremna da pričam sa nekim satima, da ne spavam celu noć kako bi rešili problem, uprkos tome što se rano budim i moram na posao. Bila sam u braku sedam godina, uvek sam se trudila da sve razgovorom rešim. Bude bolje, ali dvadeset dana, opet se vrati ona ista osoba. Imala sam nekoliko dugih, takvih veza, gde sam se je trudila da ispravim neke stvari. Izgubila sam živce i energiju, plašim se da nisam sad spremna za onog pravog. Imala sam problem sa samoživim muškarcima - iskrena je bila Lazićeva u "Magazinu IN".