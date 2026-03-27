Tea Bilanović nedavno je predstavila svoj prvi album "Random", a gostujući u raznim emisijama, pevačica je govorila o svojoj prošlosti.

Ona je otkrila da je radila sa decom sa posebnim potrebama, da je takođe jedno vreme zarađivala tako što je radila na psihijatriji, i da je čak radila i u automohaničarskoj radnji i to sve u Švedskoj.

Ono što je i sama otkrila je da se udala i kada je imala samo 21 godinu, a razvela se posle 6 meseci braka.

Međutim, nakon što je šira javnost upoznala pevačicu, pa je postala i glavna tema na društvenim mrežama, oglasili su se neki profili koji su izneli šok optužbe o Tei.

- A nije rekla da je otišla na egzotičnu destinaciju i iznudila mu preko 10.000 evra i da je lik upao u dugove? Mislim on je sam kriv, ali znate kako u dijaspori naši ljudi znaju sve jedni o drugima. Nek ispirča kako je zaradila za stan u Goteburgu - napisao je jedan korisnik pa dodao:

- Ma to je vrh ledenog brega udala se da dečku sredi papire za 50.000 evra i lik eno ga gore crnči čeka da uzme drževljanstvo, a ona se odjavila iz Švedske. On će sad da izvisi samo tako, ona se previše igra - bile su neki od komentara o prošlosti Tee Bilanović.

Platila dečku fakultet

I ako su se sada pojavile nove priče o prošlosti Tee Bilanović, ona je jednom prilikom ispričala da je ranije imala veliki problem sa muškarcima, a ono što je šokiralo mnoge žene jeste i njeno priznanje da je bivšem dečku platila fakultet, na prevaru.

- Da, pa koliko je tad koštao fakultet u moje doba. To je bilo pre 12 godina, možda i više, bilo je negde oko 2.000 maraka. Nema sad trenutno, morao je da uplati sad je rok, pa ja ako imam, i ja kao ajde pozajmiću mu.To su te fore njihove - prisetila se pevačica.

Bilanovićeva kaže da joj je teško da nađe muškarca koji može da je isprati

- Svi pominju devojke sponzoruše koje samo gledaju novac, a ja smatram da su muškarci gori. Ne pričam samo to samo iz ličnog iskustva. Dođe do toga tako što te prvo izmanipuliše da se zaljubiš u njega i onda skrene, čim kaže zajednički novčanik odmah znaš da... To je van svake pameti, moj novčanik je moj novčanik, a tvoj novčanik je naš novčanik - rekla je kroz smeh Tea, koja se razvela posle samo dve nedelje braka.

Uložila 200.000 evra u album

Pevačica je na promociji svog albuma otkrila i koliko je uložila u taj projekat.

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.

