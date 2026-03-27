Slušaj vest

Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i zvanično su stavili tačku na svoj brak. Iako su već godinama živeli odvojeno i svako krenuo svojim putem, sada je i na papiru potvrđeno da među njima više nema bračne zajednice.

Njih dvoje su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a vest o razlazu svojevremeno je iznenadila mnoge. Ipak, kako su tada isticali, odluku su doneli mirno i bez teških reči, vodeći se pre svega željom da sačuvaju dobar odnos zarad porodice i zajedničke dece.

U periodu nakon rastanka, i Jovana i Sale nastavili su svoje živote. Fokusirali su se na karijere, ali i na roditeljske obaveze, trudeći se da uprkos razvodu ostanu u korektnim odnosima. Pevač je u međuvremenu našao novu partnerku, dok se o emotivnom životu njegove bivše žene malo zna.

Kako sada stvari stoje, formalizacija razvoda bila je samo pitanje vremena, s obzirom na to da već pet godina ne funkcionišu kao bračni partneri. Ovim činom i zvanično je zatvoreno jedno poglavlje njihove ljubavne priče, koja je godinama bila pod budnim okom javnosti.

Da su i dalje u braku nakon 5 godina od razlaza, otkrio je pevač nedavno gostujući u emisiji

Jovana Pajić i Sale Tropiko Foto: Printscreen7Paparaco Lov, Damir Dervišagić

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

Iako su emocije odavno splasnule, mnogi će se složiti da su Jovana i Sale ostali primer kako i nakon kraha braka može da se zadrži dostojanstvo i međusobno poštovanje – daleko od skandala i javnih sukoba koji često prate slične situacije na estradi.

Sveže razvezdeni Sale, se juče pojavio u jednom od najpoznatijih klubova u srpskoj prestonici, gde je uživao u provodu, a mnogi su se našalili da je baš tada proslavio kraj braka.

Mi smo ga pozvali za komentar, ali nam se nije javljao.

Jovan Pajić: Sale i ja nismo stigli da se razvedemo

Jovana Pajić je prošle godine rekla da ne pridaje značaja papiru, te da je za nju brak sa Saletom završen pre četiri godine.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje - rekla je pevačica u emisiji "Intr3gantno", a na pitanje da li ima novog partnera rekla je:

– Deca su sve moje. Libero sam.

Jovana Pajić Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Sale Tropiko: Nakon što je otišla iz stana završio sam u hitnoj

Sale je nedavno govorio o najtežim trenucima u životu, pa je u tu kategoriju smestio i razlaz sa pevačicom. Kako je rekao tada je završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period.

- Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je voleo, verujem da vrlo dobro zna o čemu govorim - prisetio se on, pa nastavio:

- Uopšte nisam znao gde se nalazim, kao da mi je mozak "prošištao". Nisam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa decom. Razmišljao sam: "Čoveče, šta će biti sa mojom decom?" Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sad tu nešto idem i ostavljam decu.

"Povredili smo jedno drugo"

Podsetimo, Sale je rekao i da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, a priznao je i da su mnogo povredili jedno drugo.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je on za "Hype Tv".

Sale Tropiko Foto: Kurir Televizija