Jovana Tomić Matora, godinama je jedno od najaktuelnijih lica u rijaliti takmičenju Zadruga i Elita. Ona je kroz boravak u zatvorenom prostoru imala nekoliko emotivnih veza sa ženama, ali je sklopila i razna prijateljstva.

Bivši učesnik rijalitija, Milan Zlatanović Cimi je u emisiji "Pitam za druga" progovorio o prošlosti Jovane Tomić Matore nakon što je napustio Zadrugu 9 Elitu

- Što se tiče Matore, ja sam povukao ručnu kada je ona rekla: ''Otac mi je bolestan'', nekako mi je bilo tužno i teško jer sam ja svog oca sahranio i znam kako je to - rekao je Cimi.

- Deluje kao da je ona podigla ručnu i nije htela tebe da pljuje - rekao je Panda.

- Istina, stvarno sam hteo da iznesem drugu rundu o njoj i bolje da su novinari prvo pitali mene jer bih onda sve rekao. Ja sam hteo da iznesem sve, ali prosto ona je saznala šta sam pričao i voditelji su me preduhitrili - rekao je Cimi.

Htela dete sa dečkom s kim je izgubila nevinost

- Je l' te zvao onaj čovek za kog si rekao da je skinuo nevinost Matoroj? - upitala je Maša.

- Ja to ništa nisam slagao, sve sam pričao istinu. Nije me on zvao, a i može da me zove do sutra jer ja da se plašim da iznosim te stvari onda ne bih bio ovde. Istina boli, to je istina i mogao sam da pričam i o njenom dečku kog je terala da joj napravi dete u kolima. Ona kad vrbuje nekog, to je gotovo. To je bio period kada je bila mlada i ženska persona pošto je sada muško u vezi. Ova njena Dragana me ne voli nikako - rekla je.

Bila sa muškarcem od 60 godina

- Bila sam sa jednim muškarcem, jako sam bila zaljubljena u njega, Goga se zvao. On sada ima 60 godina, pošto je tada imao 50 godina. Baš je bio šmeker. Prva javna veza mi je bila saSanjom Stanković. Pre toga je sve bilo zezanje. Imam pisma od pre 10 godina koja je moja majka našla, od nekih devojaka ranije. Sad ću da vam pročitam samo što ništa nećete razumeti. Ovo mi je pisala dok smo bile u rijalitiju, ovo su nam bile šifrice neke. Evo da pročitam: 'Slušaj smaraču, buđava krofno, ako se desi da izađeš nemoj da zoveš moje sestre jer će te odjebati, nemoj da izlaziš da ti ne bih ukrala jakne, ne mogu da ti se pravdam ovde, narukvicu nećeš dobiti jer si ološ sotono' - rekla je Matora.

Podsećanja radi, Matora je jednom prilikom govorila o intimnim odnosima sa muškarcima. Ona je tada naglasila da joj je jako važno da muškarac s kojim bi eventualno stupila u intimne odnose, bude i te kako obdaren.

