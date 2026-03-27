Nikolina Pišek, oglasila se iz Hrvatske, tačnije iz Zagreba, gde trenutno vlada veliko nevreme. Voditeljka, je objavila video gde je pokazala svoje dvorište koje je usled jakog vetra i kiše - demolirano.

Uz videe njenog dvorišta, pokazala je i auto koji se nalazi u blizini njene kuće, na koji je palo drvo.

- Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira - napisala je o naselju u Zagrebu.

Podsetimo, hrvatski meteorolozi su poslali hitno saopštenje u kojem upozoravaju građane na veliku promenu vremena koja će u četvrtak zahvatiti Hrvatsku. Za dve regije je upaljen najviši, crveni meteo-alarm.

Demolirano dvorište Nikoline Pišek

- Zbog pojave obilnog snega dežurni meteorolozi DHMZ-a podigli su stepen upozorenja za Gospićku regiju na najviši – crveni (vreme je izuzetno opasno). U četvrtak očekuje se deblji snežni pokrivač, ponegde i oko 50 cm novog snega uz jak olujni severoistočni vetar (narandžasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave. Očekuju se prekidi putničkog, železničkog i avio saobraćaja, kao i opasnost da vozači ostanu zavejani, zbog čega se preporučuje izbegavanje putovanja koja nisu nužna - prenosi Jutarnji.hr.

Pomirila se sa svekrom

U javnosti su dugo važili za nepomirljive strane, ali je došlo do potpunog preokreta u odnosu izmedu voditeljke Nikolina Pišek i njenog svekra Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof.

Kao što smo pisali, nakon višegodišnjih tenzija, nesuglasica i otvorenih sukoba koji su punili naslovne strane, njih dvoje su, prema našim saznanjima iz izvora njima bliskih, konačno uspeli da pronađu zajednički jezik.

Osim što su ponovo uspostavili komunikaciju, posebno je značajno to što su uspeli da pokrenu rešavanje pravnih pitanja koja su dugo bila kamen spoticanja. Reč je o imovini Nikolininog pokojnog supruga i Mišinog sina Vidoja Ristovića, oko koje su se sporili nakon njegove smrti, 8. maja 2022. godine, a koja je dodatno produbila jaz između njih. Ipak, kako sada stvari stoje, i tu dolazi do pomaka.

- Miša je pokazao spremnost da popusti i da se stvari reše vansudski, što je veliki korak napred. Obe strane su shvatile da dugotrajni sudski procesi ne bi doneli ništa dobro, već bi samo produžili agoniju. Sada postoji realna šansa da se sve završi dogovorom, bez daljih konflikata - dodaje isti izvor.

Ključnu ulogu u ovom pomirenju odigrala je želja da se situacija konačno smiri, ali i svest o tome koliko su međusobni sukobi iscrpljujući i za porodicu i za javnost koja već dugo prati ovaj slučaj. Emocije su i dalje prisutne, ali su, kako kažu upućeni, sada stavljene pod kontrolu.

Iako ni Nikolina ni Miša za sada nisu javno komentarisali ove navode, njihovi postupci govore više od reči. Činjenica da su ponovo uspostavili kontakt i krenuli ka kompromisu mnogima uliva nadu da će se čitava situacija završiti mirno i dostojanstveno, kako i priliči uspomeni na pokojnog Vidoja.

odsetimo, preokret se dogodio gotovo neočekivano, a oni koji su upućeni u celu priču tvrde da je "došlo do pravog malog čuda". Iako su ranije jedva komunicirali i izbegavali svaki kontakt, danas su Nikolina i Miša Grof u redovnoj komunikaciji, čuju se telefonom gotovo svakodnevno, razmenjuju poruke i nastoje da sve nesporazume ostave iza sebe.

- Desilo se čudo. Uspeli su da reše nesuglasice i razmirice koje su imali. Tema je bila izuzetno osetljiva i emotivna za obe strane, ali su ipak našli način da razgovaraju kao razumni ljudi. Sastali su se već dva puta, u mirnoj atmosferi, bez tenzija. Nakon tih susreta, komunikacija je postala redovna i mnogo otvorenija -otkriva izvor blizak porodici.

Da je došlo do rešavanja loših odnosa za Kurir je potvrdio Miša Grof, dok Nikolina nije odgovarala na naše poruke.