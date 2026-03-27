Pevačica Dajana Penezić pre više od 10 godina privlačila je veliku pažnju na javnoj sceni, ali je u jednom trenutku rešila da se povuče sa estrade.

I dok je nizala pesme poput “Levo, levo”, “Sledeći”, “Andrenalin” i mnogi su joj predviđali blistavu karijeru, ali je Dajana okačila mikrofon o klin.

Ona se posvetila studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te se pre nekoliko godina pohvalila i diplomom.

Diploma Medicinskog fakulteta u Beogradu završila je u njenim rukama 2014. godine, a onda je privremeno radila kao lekar u jednoj državnoj ustanovi.

Pevačica se 2019. godine udala za fudbalera Darka Gojkovića, a naredne godine su dobili sina Alekseja. Nekadašnja pevačica se retko pojavljuje u medijima, prija joj život iza kamera, a neretko na svom Instagram profilu objavljuje fotografije iz privatnog života.

Iako je prošlo 15 godina otkako se povukla, Dajana se nije mnogo promenila, a može se primetiti i da je zadržala prirodnu lepotu.

Dajana se pre dve godine u novembru porodila i na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Emili, dok su pre nje dobili i sina.

Gala svadba sa fudbalerom

Dajana Penezić i Darko Gojković venčali su se na gala ceremoniji u jednoj elitnom prestoničkom restoranu, a sve je bilo organizovano na najvišem mogućem nivou.

Mladenci su poručili pesmu "Pukni zoro", a Jelena Jevremović je iz srca otpevala posebno mladi, koja je oduševljeno pevala zajedno sa njom, dok ju je sada već suprug grlio i ljubio.

Nekadašnja pevačica je bila najveselija, dok je fudbaler u stopu pratio, pa su atmosferu doveli do usijanja. Plesne korake dobro su navežbali, pa su na sceni izgledali fantastično.

Mladenci su zajedničkim snagama presekli mladenačku tortu, koja je svojom gracioznošću svim gostima privukla pažnju, dok je u pozadini išla pesma "Veži me za sebe" Tošeta Proeskog.

Tek kada su stigli trubači nastao je pravi lom, a zabava je prerasla u opštenarodno veselje.

