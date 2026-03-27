Istaknuti kompozitor, producent i aranžer Dragan Tašković Taške slavi rođendan. Među prvima mu je javno čestitala emotivnom porukom supruga Violeta Viki Miljković.

Viki je na društvenim mrežama podelila njihovu zajedničku fotografiju uz snažnu poruku:

- Srećan rođendan. Da nam život bude kao najlepši san - napisala je Viki.

Viki i Taške trenutno borave u Kini, gde su otputovali poslovno, ali će Taške svoj poseban dan iskoristiti i za predah i uživanje sa suprugom.

Spoj obaveza i odmora učiniće ovaj rođendan dodatno posebnim, daleko od kuće, ali u najlepšem društvu.

Viki i Taške počeli su da se zabavljaju kada je ona imala 18 godina. Njima su na venčanju komovale Svetlana Ceca Ražnatović i Sanja Đorđević.

- Ono što je prava vrednost, to ispliva na površinu. Prošlo je godinu dana, a Taške je pokušavao da ih ubedi da je on zaista dobar za mene. Bukvalno je tada zapostavio svoju karijeru, sebe stavio u drugi plan i do dana današnjeg je moja najveća ljubav i podrška - ispričala je Viki ranije u emisiji "Premijera-vikedn specijal".

Njihova porodica je primer velike ljubavi i zajedništva, i sve što rade to čine zajedno. Jednom drugom su najveća podrška, a centar sveta im je sin Andrej, koji je prošle godine proslavio punoletstvo na zabavi na kojoj su se okupile brojne muzičke zvezde.