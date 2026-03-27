Voditelj "Pinka" Srđan Kuvekalović jutros, u petak 27. marta, primljen je na VMA.

Novinar i reporter ove televizije morao je na operaciju, a reč je o manjoj intervenciji na leđima.

U međuvremenu, Srđan Kuvekalović je uspešno operisan, a kako Espreso saznaje, intervencija je prošla bez ikakvih komplikacija.

Stabilno

Iako su njegovi fanovi i gledaoci Pinka bili u neizvesnosti zbog zdravstvenog stanja omiljenog voditelja, Kuvekalović je stabilan i nalazi se na putu oporavka.

Lekari su zadovoljni tokom operacije, a voditelj se već nalazi u fazi postoperativnog oporavka, dok njegovi najbliži i kolege s nestrpljenjem čekaju da se potpuno oporavi.

Gledaoci "Pinka" će uskoro ponovo gledati Srđana na malim ekranima, bilo na terenu odakle bude izveštavao ili u emisijama koje vodi.

Fanovi širom Balkana šalju mu poruke podrške i nadaju se da će poznato lice sa “Pinka” uskoro biti vidljivo u punom sjaju, spremno da nastavi bogatu karijeru.

Kuvekalović je tokom svoje karijere izveštavao iz Egipta, Rusije, Kazahstana, Danske, Francuske, Belgije, Švajcarske, Ukrajine i mnogih drugih zemalja, a sada se čeka da se vrati svom poslu pred kamerama.

Srđan Kuvekalović Foto: Printscreen YouTube

Borba sa kilogramima

Podsetimo, Srđana Kuvekalovića često gledamo u informativnim emisijama televizije "Pink", a interesantno je da kada je tek počeo da radi ovaj posao on u jednom trenutku imao čak 133 kilograma.

– Zaista sam bio opsednut hranom, međutim, prvi put sam počeo da strahujem za svoj život kada sam stao jedno jutro na vagu, a ona je pokazala 133 kilograma. Nisam mogao da verujem - sa 23 godine, 133 kilograma! Šta nije u redu sa mnom? Nije mi bilo svejedno, razni crni scenariji su mi prolazili kroz glavu, ali od paničenja nisam imao ništa i momentalno sam odlučio da se uozbiljim i promenim životne navike - priznao je Kuvekalović za Espreso kako se osećao kada je kada je imao toliko kilograma.

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, Srđan nije otišao pod nož.

Srđan Kuvekalović Foto: Printscreen YouTube

– Više nisam kupovao po četiri pune kese peciva u lokalnoj pekari i nesvesno sve sam jeo iza ponoći, već sam počeo da kuvam hranu, odnosno jedem kuvano povrće, supe, ponekad meso, bez hleba, šećera i sokova. Više nisam jeo non-stop, nego sam odredio tačno vreme kada imam koje obroke. I tako svaki dan. Prvi rezultati su bili veoma brzo vidljivi, to mi je dalo još veću motivaciju da nastavim. Posle devet meseci imao sam tačno 100 kilograma, odnosno 33 kilograma manje, a osećao sam se mnogo bolje. Nisam išao na operacije želuca, niti sam davao novac na neke tablete ili savetnike za ishranu - prosto to je bila volja! I danas uglavnom pazim kako se hranim. Hleb ne jedem i dalje, u kafu ne stavljam šećer - otkrio nam je Kuvekalović kako je drastično smršao.

Reporter ružičaste televizije nam je tada otkrio i da mu se popravilo samopouzdanje otkad je smršao.

– Gubitkom kilograma sam dobio znatno veće samopuzdanje, počeo bolje i energičnije da se osećam. U međuvremenu sam počeo i da treniram, pošto u tom periodu nisam imao samopouzdanje da uđem u teretanu. I na kraju sam naučio - veoma je bitan način ishrane i sve proizilazi iz velike želje, a ja sam zaista ima veliku želju da se oslobodim tih kilograma i nadam se da ću motivisati i ostale koji imaju taj problem, da se makar zdravije hrane i promene svoje životne navike. Deluje da je teško, ali nije, verujte - poručio je Kuvekalović na kraju našeg razgovora.