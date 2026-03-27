Ruža Rupić stavila je tačku na dugogodišnju vezu sa partnerom. I ako su svi mislili da im cvetaju ruže i da će uskoro stati pred oltar, situacija se promenila kako tvrdi izvor blizak pevačici, preko noći.

- Dugo je trpela i pokušavala da stvari funkcionišu, ali u jednom trenutku je samo presekla. Shvatila je i sama da stvari nisu baš onakve kakve su joj se servirale na početku tog odnosa. Jedan dan je otišla iz kuće i više se nikada nije vratila - kaže izvor.

Ovaj turbulentni raskid usledio je u najtežem mogućem periodu za pevačicu. Podsetimo, Ruža je nedavno doživela tešku saobraćajnu nesreću, koja je na nju ostavila ozbiljne posledice, zbog čega se u potpunosti povukla iz javnosti. Stanje u kom se nalazila duboko je zabrinulo njene najbliže, što potvrđuje i izvor:

- Danima nije bila svoja, povukla se, jedva je funkcionisala i to se jasno videlo. Sve je to ostavilo ozbiljan trag na nju, i fizički i psihički - kaže izvor za Hajp.

Vidi galeriju

Dečko joj platio silikone 4.000 evra

Ruža ne krije da podržava estetste korekcije, a nedavno joj se želja ostvarila, te se podvrgla operaciji povećanja grudi. Ruža je na Instagramu podelila fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi da su joj grudi obmotane.

Kako se navodi, ovaj estetski zahvat platio je njen sada već bivši dečko, koji je iskeširao oko 4.000 evra, koliko se kreću ovakve operacije.

Inače, njen bivši partner nije žalio novac kada je ona u pitanju, a Rupićeva nije krila da je on obasipa poklonima. Njih dvoje su bili na odmoru u Dubaiju, a nedavno je dobila i skupoceni nakit.

Skinula 18 kilograma za dva meseca

Podsetimo, pevačica je uspela da za dva meseca skine čak 18 kilograma, što joj nije bilo ni malo lako. Tako je sa 78 kilograma uspela da "spadne" na 60, a tokom celog perioda dijete bila je pod lekarskim nadzorom.

- Stvarno sam izgledala kao mečka Božana! - rekla nam je Ruža jednom prilikom i otkrila da je bila na keto dijeti.

- Moja doktorka Ceca drži kliniku i u pitanju je keto dijeta. Od svih dijeta na kojima sam bila, najveći “posao” mi je ona uradila i stvarno sam prezadovoljna. Vidi se po meni da sam se prepolovila - rekla je ona, pa otkrila koju grupu namirnica je izbacila iz ishrane.

- Ne unosim ugljene hidrate i šećere, unosim samo proteine. Postepeno sam ubacivala meso i određenu hranu, ali to kada sam već počela da mršavim. Sve vreme sam jela ono što su mi lekari odredili - istakla je ona jednom prilikom, te otkrila da je do savršnog izgleda deli još nekoliko koraka.