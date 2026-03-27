Slušaj vest

Nakon što je Ivana Šopić, u jednoj emisiji govorila o Staniji Dobrojević i njenom brendu, starleta je odlučila da je tuži.

Kako se može videti po Ivaninom odgovoru, nju ova informacija nije mnogo potresla, pa se ponovo obratila starleti.

- Neka nju tuži SPC jer skrnavi Pravoslavlje degutantnim bradavicama dok lomi slavsku pogaču i vređa nam i veru i praznike; vernici se ljute. Santa Maria della Salute- napisala je Ivana Šopić i ostavila kao komentar na vest da ju je Stanija Dobrojević tužila

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Stanija smatra da joj je narušila ugled

Izvor blizak starleti otkriva da je ovom tvrdnjom granica apsolutno pređena, te da ovakve optužbe više ne smeju da prođu nekažnjeno.

"Nije želela da reaguje na svaku prozivku, ali kada su uvrede postale učestale i ozbiljne, odlučila je da preseče i sve prepusti sudu. Smatra da je njen ugled narušen", navodi izvor blizak Staniji Dobrojević.

Šopićka uputila nemilosrdan odgovor

Ivana je objavila žestok i nemilosrdan odgovor u kojem nije birala reči, brutalno iskritikovavši Stanijin "biznis", ponašanje i karijeru.

- Staniji Dobrojević su svi krivi što joj je provaljen kineski biznis i nikako da nauči da jedini biznis od kojeg je ikad imala profita je slikanje č***nog kolutića prekrivenog milimetrom nekog, isto tako kineskog materijala - počela je, pa dodala:

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram/ stanijadobrojevic

- Očigledno na nju delujem kao elektrošok pa glavati retard proverava da li je uopšte živa s' obzirom da prisustvujemo njenoj sahrani evo treću godinu za redom. Boju i temperaturu je pogodila, meni ostalo samo lopatom da zamahnem. Vrlo hrabar potez jedne nepismene i nedomišljate ženice koju verbalno može da razvali svaka prosečna rijaliti učesnica i iz***e svaki facebook predator. Sposobna da zaradi za 'leba isključivo tako što joj majka slika bradavice za Uskrs, a pas žvaće gaće za Božić. Umesto da se drži i svađa sa sebi ravnima, ona opet gine u želji da zaradi traumu za ceo život. Mutavi, primitivni imbecil sa "talentom" za online ku***nje, ili što bi ona rekla "talenat za showbizz". Promo: 3 kompleta za 600 dinara i dobijete gratis k***nje - bila je žestoka Ivana Šopić.

- Ovaj stori ćeš objašnjavati pred sudom, kada ispred tebe bude kompletna dokumentacija o tome gde i kako nastaje proizvodnja. Tada slobodno traži da te brane jer ćeš odgovarati za svaku izgovorenu reč. Nivo izjava koje daješ, kao i mesto gde si očigledno navikla da kupuješ, govori o tebi ne o mom brendu- poručila je Stanija Dobrojević, Ivani Šopić.