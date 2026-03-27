Slušaj vest

Mlada pevačicaAnđela Stojković, sa samo 18 godina odlučila je da krene putem svoga sna. Nakon viralnih snimaka na društvenim mrežama, gde je mlada nada estradne scene otpevala hitove svojih starijih kolega i predstavila svoj raskošni talenat, gotovo da nema tog korisnika društvenih mreža koji nije zapamtio Anđelu.

Anđela je ubrzo publiku obradovala publiku i svojom prvom pesmom "Biografija", koja je naišla na pozitivne kritike i oduševljenje kod slušaoca, a njena prva numera bila je i u trendingu u svim državama u regionu.

I dok svi znaju kakav talenat poseduje mlada pevačica, malo ko je znao bilo šta o njenom privatnom životu. Anđela je gostovala u jednoj emisiji gde je otkrila da joj je nedavno preminuo otac i da je ona to jako teško podnela. On je verovao u njen talenat, a ljubav prema muzici nasledila je od njega. Anđela je tada na pitanje da li se zbog nečega kaje, priznala da se kaje što sa ocem nije bila u njegovim poslednjim danima života.

– Kajem se što nisam bila sa njim u poslednjim danima i što nisam otišla, eto, pošto je on preminuo u bolnici, kajem se što nisam otišla da ga vidim, jer mi je jako bilo teško. Dok je bio živ, mesec dana ga nisam videla, i eto, to je jedina stvar zbog čega se kajem - rekla je pevačica za Republiku u emiisji "Lično sa" pa otkrila kako su izgledali njihovi zajednički trenuci

1/6 Vidi galeriju Anđela Stojković Foto: Printscrean

- On i ja smo bili kao drugari. Najviše smo voleli, eto, te narodnjake da slušamo. Voleli smo da slušamo i neke strane pesme, ali najviše smo voleli, eto, Sinana Sakića, Šabana, Šerifa i tako dalje. Naravno, tu je bio i Džej, da.. – govorila je Anđela s knedlom u grlu, te otkrila i koji su je saveti oca najviše oblikovali:

– Uvek mi je govorio da me nikad ne povuče loše društvo, da postoje ljubomorni ljudi, da budem svoja i da nikad ne lažem. Te reči

ću pamtiti zauvek - rekla je Anđela za Republiku u emisiji "Lično sa"

Anđela je na svom Instagramu pre nekoliko dana obavestila svoje obožavaoce da uskoro stiže još jedna njena pesma.