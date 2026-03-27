Marija Šerifović, jedna od najmoćnijih vokala na regionalnoj muzičkoj sceni, često je u centru pažnje zbog svog raskošnog glasa i harizme, ali i zbog detalja iz privatnog života koji intrigiraju javnost.

Ipak, malo ko zna da popularna pevačica ima 163 centimetra visine, što je često iznenađenje za mnoge koji je doživljavaju „većom“ upravo zbog njene energije na sceni.

Pevačica svojom pojavom i stavom ostavlja utisak znatno više osobe, pa se neretko na društvenim mrežama povede polemika o njenoj visini. Ipak, činjenica je da Šerifovićeva spada u niže javne ličnosti, ali to je ni na koji način ne sprečava da dominira gde god se pojavi.

Smršala 7 kila za mesec dana

Šerifovićeva je jednom prilikom otkrila kako je uspela da smrša 7 kilograma za mesec dana uz pomoć korigovane ishrane.

Marija je pre nekog vremena govorila o tome kako je izgledala njena ishrana.

Marija je i tokom emisije držala zdrav doručak, ali i napitak koji piju ujutru.

Mariji su u studio doneli zeleni čaj koji je bogat sastojcima kao što je katehin i upravo oni podstiču mršavljenje i zaslužni su za sagorevanje masnih naslaga.

Posle jutarnjeg napitka na red je došao vrlo jednostavan doručak. Reč je o palenti koju možete da spremite sa vodom, a jedna kesica koštaće vas oko 160 dinara. Marija u palentu često doda nemasni sir.

- Doručkujem palentu, koja je daleko lepša kada se sprema na puteru, ali ja je pravim na vodi i sa njom konzumiram mladi sir koji ima malo masnoće.

- Volim i ovsene pahuljice sa jabukom, kivijem, nekoliko badema, možete da dodate i suve šljive. Kriška zdravog hleba, koji ne jedem često, vrlo je ukusna uz ćureća prsa, salatu i paradajz - otkrila je Marija kako izgleda njen jelovnik.

Marija je dodala da za ručak uglavnom bira piletinu, svinjske krmenadle, biftek ili ribu - rekla je Marija Šerifović za Blic.

Marija Šerifović zbog rigorozne dijete prošla kroz pakao

Marija je objasnila i da je jedna dijeta umalo koštala zdravlja. Ona je otkrila i detalje dijete koje se prodržavala 22 dana kako bi smršala pred snimanja spotova za svoj album.

- Bila sam 22 dana na ekstremno strogoj dijeti pre početka snimanja spotova. Došao je na red prvi spot koji smo snimali Matija Cvek i ja za numeru „Pola sunca”, a onda su naši prijatelji poslali ketering i oni imaju strašno dobre uštipke - rekla je Marija tada u emisiji „Blic dan”, pa nastavila:

- Pojela sam jedan, stigla sam kući, a sutradan sam snimala spot za pesmu „Idi dok te volim”. Zaspala sam negde oko 23 sata, a oko jedan iza ponoći su me probudili stravični bolovi u stomaku. Povraćala sam i sve što ide uz to, otišla sam u noćno dežurstvo, dobro svi znamo o čemu je reč. A onda sam tek oko pola četiri zadremala. Međutim, tokom noći sam se budila i bila sam bleda kao krpa – istakla je pevačica, koja je ipak morala da ide na snimanje spota.

- Doneli su mi infuziju, klometol... Ne znam ni šta su mi sve radili, to je možda jedan od najtežih dana u mom životu. Mislila sam da neću preživeti - zaključila je Šerifovićeva.

