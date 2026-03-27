Anita Stanojlović, pre nekoliko dana saznala je da će se ponovo ostvariti u ulozi majke. Ova informacija ju je malo zatekla, jer nije očkivala da će u rijalitiju zatrudneti, a ona je otkrila da je već u petom mesecu.

Ova informacija navela je sve da sumnjaju da otac deteta nije njen partner Luka Vujović, već Filip Đukić, sa kojim je pobednica Elite imala intimne odnose pre otprilike pet meseci. Međutim, Anita je sada otkrila da je pred ulazak u rijaliti bila u vezi sa nepoznatim Stefanom, ali da je prekinula trudnoću.

Kako je navela, sve se dogodilo u aprilu, ali je u tom periodu prolazila kroz izuzetno težak psihički period, što je, kako kaže, uticalo na njenu odluku.

- Mi smo se pomirili u aprilu i ja sam saznala da sam trudna. Tada sam imala stalno neke faze depresije, pila sam tablete, baš sam bila loše, nikako nisam mogla da zadržim to dete - rekla je Anita koja je ušla u žestok sukob sa voditeljkom.

Na direktno pitanje da li je prekinula trudnoću, dala je kratak i jasan odgovor koji je šokirao mnoge.

- Da, čekala sam drugo dete sa Stefanom i prekinula trudnoću - priznala je ona.

Anitina majka ljuta zbog ćerkine trudnoće u rijalitiju

Priznala je kako stvari stoje u Anitinoj porodici, te da njen sin ne zna da će dobiti brata ili sestru.

- Aleksej ne zna još uvek ništa, nije mu ništa rečeno. Anitina majka nije želela da bude deo rijalitija, pitala sam je da li želi da se oglasi, rekla je da ne želi. Večeras mi je pred uključenje poslala poruku da ne uvijam u foliju ništa, ona ne želi nikakav komentar da da na tu priču, ljuta je, neće da razgovara na tu temu. Nije ništa rekla Alekseju, neće ni u skorije vreme, tek možda kada Anita bude izašla. Neka prođe određeni period, da se stvari slegnu, pa možda bude i drugačiji komentar - rekla je Tamara, koja se osvrnula na Anitinu majku Angelinu.

- Nije reagovala najsrećnije, ne podržava to. Čuva Alekseja, ljuta je na nju. Smatra da to nisu dobre stvari, da se ne poznaju, a u rijalitiju prave dete... Ne želi da ima kontakt ni sa jednom osobom, gaji sinove, unuče, radi... Ne želi da bude deo rijalitija.

Osvrnula se i na to što Bajo, Lukin otac, i dalje ne prihvata Anitinu trudnoću:

- Što se Baje tiče, neću prerano davati specijalne izjave, znam da je moj stric njemu dosta pomogao svojevremeno. Kada bude sto posto uveren u to da je Anita trudna verujem da će promeniti mišljenje i da će sve to prihvatiti. Luka ima 36 godina, suludo je da se bilo kome roditelji mešaju u izbore - rekla je Tamara, a potom priznala da veruje u iskrenost čestitke Biljane Vujović.

- U komunikaciji koju sam ja imala sa Biljanom znala sam njen stav, to što se obradovala vezano za Anitinu trudnoću verujem da je iskreno, da je to želela, ne mogu da poverujem da je to fejk. Što bi neko folirao da lažno podržava takvu stvar? Mislim da je zaista srećna i da je ovo želela, da u ovom trenutku podržava Anitu i Luku.