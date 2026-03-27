Milan Stanković, pre više od pet godina doneo je odluku, da se potpuno povuče iz javnog sveta, pa je uspešnu muzičku karijeru zaključao u fioku, a kasnije se saznalo da je mir pronašao u manastirima.

Na Milanovom profilu zadnja fotografija objavljena je 2020. godine i tada je izgledao potpuno drugačije, dok danas ima bradu i dugu kosu.

Milan je jako mlad ostao bez oca, pa je ostao sa majkom i sestrom, a kako sada tvrdi izvor blizak porodici Stanković, one su jako teško podnele njegovu odluku da se povuče.

Njih dve su mnogo patile kada je Stanković rešio da sve što je godinama gradio na sceni baci u vodu i nastavi da živi u potpuno drugačijem svetu. Pa se tako ni dan danas ne mire sa tom činjenicom da je on iznenada poželeo nešto sasvim drugo jer su verovale da će imati blistavu karijeru.

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto... - započinje priču za Informer izvor blizak porodici i dodaje:

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao... On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

Retko viđa porodicu

Kako dalje navodi, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - otkrio je izvor za Informer.

Milan je jednom prilikom govorio o gubitku oca

- Imao sam samo pet meseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz poseta. Nikada nisam imao osećaj da imam tatu, već nekog teču koga sam povremeno viđao. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvesnog čoveka s kojim je radio u pekari. Posle pet i po godina saopštili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne verujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti - rekao je Stanković svojevremeno.

Evo od ćega živi nakon što se povukao

Naime, pevač je razvio je biznis sa kamionima u Čikagu, koji mu je trenutno glavni izvor zarade.

- Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni - rekao je pre nekoliko godina za Republiku.

- Vozači pričaju da im je Stanković nudio mnogo više novca od ostalih vlasnika da bi pristali da rade za njega.

Inače, on je na ideju o poslu auto-prevoznika došao kada je pre dve godine nekoliko meseci proveo u SAD.

- On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cveta - zaključuje sagovornik za medije.

