Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos se sele na Kipar, saznaje Kurir.

Političar i njegov prijatelj odlučili su da započnu novo životno poglavlje upravo na ovom mediteranskom ostrvu, poznatom po blagoj klimi, kristalno čistom moru i opuštenom načinu života.

Prema Acinim rečima, odluka o kupovini nekretnine nije bila impulsivna, već rezultat ličnog iskustva i oduševljenja prirodom i atmosferom koju nudi Kipar.

Široko

Ovo su detalji

On je na društvenim mrežama podelio da je svoju prvu nekretninu na ostrvu kupio uz pomoć prijateljice Dubravke, sa kojom je i prvi put posetio ovu destinaciju.

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru preko svoje prijateljice Dubravke. Sa njom sam tamo otišao prvi put i oduševio se netaknutom prirodom. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Kos nedavno na društvenim mrežama, ne krijući oduševljenje novim životnim planovima.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Jovanovićem, ali on nije odgovarao na naše pozive. Za razliku od njega, Kos je bio raspoložen za razgovor i potvrdio je sve navode, uz dodatne detalje o samoj lokaciji i planovima.

- Imate dobre informacije. Pazario sam nekretninu na Kipru i Čedi se dopada. Baš je lepo odreagovao. To je severni deo Kipra, prelepo je, verujte mi - rekao je Kos i dodao da se njegova nova kuća nalazi u ekskluzivnoj regiji Esentepe.

U svemu zajedno

On je istakao da je upravo ovaj deo ostrva poznat po luksuzu, privatnosti i prirodnim lepotama koje ostavljaju bez daha.

- Moj deo na kojem sam kupio kuću je najekskluzivniji deo tog područja. Sve kuće praktično izlaze na more, a planine nas okružuju. To je neverovatan spoj pejzaža - more, zelenilo i mir, koji je danas retkost - objasnio je.

Posebno je naglasio da se u neposrednoj blizini nalaze vrhunski golf tereni, kao i da tokom letnjih meseci ovo područje posećuju pripadnici svetskog džet-seta, što dodatno govori o prestižu same lokacije.

Promene

Kos se prisetio i ranijih boravaka na Kipru, posebno u poznatom letovalištu Aja Napa, gde je, kako kaže, odlazio i zbog Svetlane Cece Ražnatović.

- Imao sam priliku da budem na Kipru i to u Aja Napi, najviše zbog Cece, koju volim i poštujem. Tada sam već stekao utisak o energiji ovog ostrva, ali sada sam ga doživeo na potpuno drugačiji način - rekao je on.

Kos nije krio da veruje kako će ova promena pozitivno uticati na Jovanovića.

- S obzirom na to da Čeda živi sto na sat, nadam se da će konačno naći mir. On na dnevnom nivou ima mnogo obaveza, ne znam ni sam kako sve postiže i divim mu se. Ali sada je vreme da se opusti i da uživa u cvrkutu ptica, mirisu mora i čempresa - zaključio je Čedin prijatelj.

Ostaje da se vidi da li će ovaj potez zaista označiti novo, mirnije poglavlje u životu nekadašnjeg političara ili je reč o privremenom begu od svakodnevnih obaveza.