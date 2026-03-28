Slušaj vest

Miloš Teodosić, kako stvari stoje, postaje poljoprivrednik. Košarkaš, koji se prošle godine penzionisao, ulaže deo svog kapitala u uzgoj voća u rodnom kraju. On ozbiljno razmatra pokretanje porodičnog biznisa u okolini Valjeva, odakle potiče.

Šuška se

Prema informacijama do kojih smo došli od izvora bliskim Teodosiću, ideja o investiranju u voćarstvo rodila se iz želje da se, pored uspešne sportske karijere, obezbedi dugoročno održiv posao koji bi bio vezan za njegov zavičaj.

Navodno je već obavio prve razgovore sa stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, a u planu je kupovina većih parcela pogodnih za uzgoj voća poput malina, šljiva i jabuka, po kojima je ovaj kraj nadaleko poznat.

Planovi

Valjevski kraj, sa svojom pogodnom klimom i plodnim zemljištem, godinama važi za jedan od najperspektivnijih regiona za voćarstvo u Srbiji. Upravo to je, kako se priča, bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Teodosić odlučio da razmotri ovu vrstu ulaganja. Pored ekonomskog potencijala, presudnu ulogu ima i emotivna povezanost s rodnim krajem, gde i dalje ima porodicu i prijatelje.

Detalji se razmatraju

Izvori navode da bi projekat mogao da uključi savremene zasade i primenu novih tehnologija u proizvodnji, što bi omogućilo plasman proizvoda ne samo na domaće već i na inostrano tržište. Takođe se spekuliše da bi u posao mogli da budu uključeni i članovi porodice, čime bi ceo poduhvat dobio dodatnu ličnu dimenziju.

Poznato je da mnogi sportisti nakon karijere ulažu u različite biznise, a poljoprivreda je sve češći izbor zbog stabilnosti i dugoročnog potencijala. Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, jedan od najboljih srpskih košarkaša mogao bi uskoro da se nađe u potpuno novoj ulozi kao investitor u domaću proizvodnju.

Povratak prirodi

Ovaj potez bi, osim lične koristi, mogao da donese i znatan podsticaj lokalnoj zajednici putem otvaranja novih radnih mesta i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u valjevskom kraju.

U vremenu kad se sve više govori o značaju ulaganja u domaće resurse, ovakav korak poznate ličnosti mogao bi da posluži kao primer i drugima. Zasad ostaje da se vidi da li će se Teodosić odlučiti na ovaj korak, ali nema sumnje da bi njegova investicija u rodni kraj bila dočekana s velikim odobravanjem i podrškom.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa sportistom, ali se on nije javljao na broj telefona poznat redakciji.