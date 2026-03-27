Snažno nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku napravilo je haos širom zemlje, a dramatične prizore podelila je i pevačica Nives Celzijus, čiji je stan pretrpeo veliku štetu.

Na svom Instagramu objavila je uznemirujuće snimke koji svedoče o jačini oluje.

Na jednom od prvih videa vidi se kako voda prodire u njen stan, dok ona usred noći pokušava da ublaži štetu – peškirima skuplja vodu i pokušava da spreči dalje prodiranje.

Situacija nije bila ništa manje dramatična ni u garaži. Nives je pokušala da izađe, ali joj je to jedva pošlo za rukom zbog snažnih naleta vetra koji su otežavali otvaranje vrata i stvarali osećaj potpune bespomoćnosti.

Kada se nevreme konačno smirilo, pokazala je i posledice – ulice zatrpane polomljenim granjem i oborenim stablima, što jasno govori o razmerama štete koju je oluja ostavila.

Nives Celzijus preživela pakao zbog oluje

Nikolina Pišek doživela šok prizore

Slične prizore zabeležila je i voditeljka Nikolina Pišek iz Zagreb.

Na njenim snimcima vide se iščupana stabla i uništen automobil na koji je palo drvo, kao i dvorište potpuno razoreno nevremenom. Ona je putem društvenih mreža upozorila pratioce da izbegavaju Tuškanac dok se situacija ne sanira.

U međuvremenu, meteorolozi su izdali hitno upozorenje zbog nagle promene vremena, a za dve regije proglašen je najviši, crveni meteo-alarm.

Koliko je situacija bila ozbiljna, pokazuje i scena iz programa uživo na HRT. Voditelji emisije „Dobro jutro, Hrvatska“, Doris Pinčić Guberović i Ognjen Golubić, usred emisije dobili su hitno upozorenje na mobilnim telefonima koji su iznenada počeli da se oglašavaju, dodatno potvrđujući ozbiljnost situacije.

