Anita Stanojlović napravila je haos u Eliti 9 tokom dana kada je izrevoltirana time što je izašla istina na videlo proletela kroz staklo paba.

Ona je istrčala iz emisije, a za njom je potrčao Luka Vujović.

U jednom momentu ju je snažno zagrlio, te je zamolio da se smiri, a onda je kukala kako želi da ode kući jer od nje, kako sama kaže, prave ku*vetinu.

Par sekundi nakon toga otrgla se Luki i zaletela na staklena vrata paba polomivši ista prolazeći kroz njih.

Luka je počeo da plače i da ispušta jezive jauke, a sve vreme se samo čulo:

"Pocepala je ruku."

Trudna Anita proletela kroz staklo

Prvi je iz emisije istrčao Lepi Mića, a dodatno je situaciju stišalo obezbeđenje koje je dalo sve od sebe da umiri razuzdani par.

Anita abortirala dete

Anita Stanojlović, pre nekoliko dana saznala je da će se ponovo ostvariti u ulozi majke. Ova informacija ju je malo zatekla, jer nije očkivala da će u rijalitiju zatrudneti, a ona je otkrila da je već u petom mesecu.

Ova informacija navela je sve da sumnjaju da otac deteta nije njen partner Luka Vujović, već Filip Đukić, sa kojim je pobednica Elite imala intimne odnose pre otprilike pet meseci. Međutim, Anita je sada otkrila da je pred ulazak u rijaliti bila u vezi sa nepoznatim Stefanom, ali da je prekinula trudnoću.

Kako je navela, sve se dogodilo u aprilu, ali je u tom periodu prolazila kroz izuzetno težak psihički period, što je, kako kaže, uticalo na njenu odluku.

Anita Stanojlović

- Mi smo se pomirili u aprilu i ja sam saznala da sam trudna. Tada sam imala stalno neke faze depresije, pila sam tablete, baš sam bila loše, nikako nisam mogla da zadržim to dete - rekla je Anita koja je ušla u žestok sukob sa voditeljkom.

Na direktno pitanje da li je prekinula trudnoću, dala je kratak i jasan odgovor koji je šokirao mnoge.

- Da, čekala sam drugo dete sa Stefanom i prekinula trudnoću - priznala je ona.

