Da li ste spremni za sektakl? Legendarni benda Regina slavi 35 godina postojanja pred novosadskom publikom
Grupa "Regina" će u subotu, 04.04.2026.god, 20h u Novom Sadu održati još jedan u nizu spektakularnih koncerata u sklopu turneje kojom se obeležava 35 godina postojanja i prisustva benda na sceni.
Ovaj put, mesto događanja je predivna dvorana SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA u Novom Sadu. Brojne dobro poznate hitove kao što su "Ljubav nije za nas", "Ružo moja", "Ne pitaj me", "Kad poludimo", "Sama", bend će izvesti na pozorišnoj sceni.
Kako nam članovi grupe kažu, to je za njih još jedno veliko iskustvo, ali i čast i obaveza jer su pozorišne bine Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu mesto gde su nastupali najveći umetnici ovih prostora. Publika je već imala priliku da preko YT kanala grupe vidi i sluša koncertni snimak nastupa grupe "Regina" u NARODNOM POZORIŠTU SARAJEVO, tako da je ovo što nas očekuje u Novom Sadu logičan nastavak tih sjajnih koncerata.