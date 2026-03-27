Kada je prvi put otpevala numeru „Tugo mojih dana“, Maryana Katić nije mogla ni da nasluti da će upravo tim stihovima pokrenuti pravi mali muzički talas na društvenim mrežama. Ono što je počelo kao jedan spontani trenutak sa nastupa, vrlo brzo je preraslo u nešto mnogo veće, u emociju koja je pronašla put do hiljada, a potom i miliona ljudi, a ovih dana dobilo je i svoj novi život kroz novu verziju pesme i spot koji je mlada zvezda snimila.

Sve je počelo kada je na svojim mrežama objavila snimak na kojem izvodi ovu vanvremensku pesmu. Bio je to samo jedan kadar, jedan glas i jedna emocija, ali dovoljan da se internet uzburka. Komentari su počeli da pristižu gotovo istog trenutka, a ubrzo su usledili i milionski pregledi na svim platformama. Publika je vrlo jasno prepoznala ono što se ne može odglumiti, iskrenu emociju i pevačicu koja ne peva samo note, već priču.

Upravo su je te reakcije publike navele da razmisli o tome da pesmi podari novi život. A kada je odlučila da to zaista i uradi, bilo je jasno da neće nastati tek još jedna obrada, već jedno novo, lično i nežno čitanje pesme koju publika već decenijama nosi u srcu.

Tako je pre nekoliko nedelja u Beogradu nastala njena studijska verzija pesme „Tugo mojih dana“, u kojoj je Maryana ovom velikom hitu udahnula sopstveni senzibilitet i novi zvuk, ostajući verna emociji originala, ali mu istovremeno dajući i svoje vreme, svoju boju i svoju interpretaciju.

– Dragana je pevač kakav se više neće roditi, niko ne može ovu pesmu da otpeva kao ona. Zato se ja nisam trudila da je pevam na taj način, već sam želela pesmi da dam neki svoj prizvuk i da je otpevam na svoj način. A nisam je ja ni odabrala, nju je publika odabrala za mene, a ja sam samo htela da slušam njihov glas, jer zbog onih koji nas slušaju smo tu. Pre svega sam počastvovana i zahvalna na tome što mi je poverenje pružio Futa Radulović i što mogu da se podičim time da sam u svoju karijeru i diskografiju uvrstila jednu pesmu čiji je tekst napisala najveći tekstopisac ikada, neprežaljena i nenadoknadiva Marina Tucaković – rekla je Maryana.

Dala omaž

Upravo u toj izjavi sabrano je sve ono što ova nova verzija pesme i jeste, omaž, poštovanje i ljubav prema jednoj velikoj pesmi, ali i prema autorima koji su joj dali dušu.

Jer „Tugo mojih dana“ nije samo pesma. To je kompozicija koja u sebi nosi potpis troje velikih imena domaće muzike, Marine Tucaković, čije su reči znale da dotaknu i ono što čovek često ne ume da izgovori, Aleksandra Radulovića Fute, jednog od najvažnijih stvaralaca naše muzičke scene, i uz aranžman Saška Nikolića, autora čiji je senzibilitet ostavio trag u mnogim pesmama koje su nadživele vreme. A kada je došao trenutak da pesma dobije i svoje video izdanje, Maryana nije birala slučajno. Vratila se tamo gde je sve i počelo, u svoj rodni Pariz.

I upravo tu, u gradu koji sam po sebi izgleda kao filmska scena, nastao je spot koji pesmu ne prati samo vizuelno, već joj daje i novu dimenziju. Pariz u ovom spotu nije samo kulisa, on je emocija, raspoloženje i produžetak same pesme.

Maryana je kroz kadar provela publiku kroz najlepša i najprepoznatljivija lica francuske prestonice, ali i kroz one tiše, intimnije uglove grada koji samo pojačavaju setu i romantiku koju pesma nosi. Kamera beleži raskošne gradske avenije, poglede koji se gube među starim fasadama, tišinu uskih ulica, gradske trgove i onu posebnu atmosferu zbog koje Pariz već vekovima nosi epitet grada ljubavi.Upravo kroz te slike Maryana nije prikazala samo grad – prikazala je i život u Parizu. Onaj stvarni, nežni, pomalo melanholični i filmski. Grad u kojem se ljubav i tuga gotovo uvek sretnu na istom mestu. Grad koji ume da bude veličanstven i raskošan, ali i tih i usamljen. I baš zato je Pariz bio prirodan izbor za ovu pesmu, jer malo koji grad tako snažno ume da razume emociju. Spot je sniman na više pažljivo biranih lokacija, a svaki kadar osmišljen je tako da nosi osećaj elegancije, nostalgije i unutrašnje čežnje. Umesto da bude samo lep vizuelni okvir, Pariz je u ovom projektu postao ravnopravan pripovedač, grad koji zajedno sa pevačicom govori o ljubavi, gubitku, sećanju i pesmi koja ne prolazi.

Zato ne čudi što je i video izdanje već izazvalo veliku pažnju na mrežama. Publika je vrlo brzo prepoznala da ovde nije reč samo o obradi jednog velikog hita, već o pažljivo osmišljenom umetničkom trenutku, spoju nostalgije, moderne emocije i bezvremenske muzike.

Nema sumnje da će upravo ova verzija pesme „Tugo mojih dana“ pronaći i neku novu publiku, onu mlađu, digitalnu, brzu, ali i te kako željnu istinske emocije. A kada se jedna velika pesma ponovo rodi na ovakav način, onda je jasno da njena snaga ne pripada samo jednoj generaciji.

Jer neke pesme ne stare. One samo pronađu novi glas.

