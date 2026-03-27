Pevačica Kaja Ostojić već dve godine uživa u braku sa Milošem Čujovićem, a po svemu sudeći oni su sada proslavili godišnjicu ljubavi.

Iako joj je ovo četvrti brak, Kaja je sada otkrila i kakvo ju je posebno iznenađenje dočekalo.

Naime, Kaja je pokazala da se trenutno nalazi u Rimu, a ogroman buket ruža, koji je dobila od svog sadašnjen muža raznežio je mnoge.

"Dve godine sam najsrećnija i najvoljenija žena na svetu" - napisala je Kaja.

Katarina Kaja Ostojić udala se za Nikolu Dragojlovića Sovu kada je imala 19 godina, i sa njim je dobila ćerku Nikolinu.

Skandal na aerodromu

Podsetimo, Kaja je nedavno doživela neprijatnu situaciju na aerodromu kada je po nju došao suprug Miloš Čujović, koji osim što nije želeo da izađe iz automobila i pozdravi se sa njom, nije hteo ni da joj otvori vrata već se sve vreme skrivao od novinara i fotoreportera.

Naime, Miloš Čujević je stavio kapuljaču i sve vreme okretao glavu kako ga fotografi ne bi slikali, te nije želeo ni da izađe iz automobila kako bi pozdravio suprugu, ali ni da joj otvori vrata.

"Otvori mi vrata, otvori mi vrata", vikala je Kaja dok je on okrenuo leđa i nije je ni slušao, već je odmahivao rukom: "Beži bre!".

U jednom momentu je ona sama sebi otvorila vrata i to pozadi. Ova situacija šokirala je sve prisutne, a ni pevačici nije bilo prijatno, već je ušla besna u automobil i nastavili su u nepoznatom smeru.

Prvi put se udala sa 19 godina

Ipak, njihov brak se brzo okončao, a jednom prilikom govorila je o detaljima njihovog braka.

"Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dete i venčaćemo se jer nam je lepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi", ispričala je jednom prilikom pevačica za "Hit Informer".

Međutim, uprkos protivljenju roditelja, Kaja i Nikola su se venčali. Najpre u crkvi, a potom su sklopili i građanski brak i organizovali veliko svadbeno slavlje.

Kaja: "To mi je bilo najagore iskustvo ikada"

Kaja je, podsetimo, jednom prilikom ispričala da njeni roditelji nisu podržavali vezu sa Nikolom Dragojlovićem.

- Taj moj prvi razvod gde sam otišla sa malim detetom i vratila se kod roditelja, to mi je bilo prestrašno. To mi je bilo njagore iskustvo ikada. Moji roditelji su bili protiv te moje odluke, nisu bili ni za tu našu vezu. U jednom periodu nisam ni komunicirala sa roditeljima na dva-tri meseca. I posle svega ja se vratim kod tate i mame, onako podvijenog repa, tada mi je to bio pakao - ispričala je Kaja.