Slušaj vest

Marijana Seifert nestala je pre četiri godine, a svojevremeno mediji su došli u posed poruka koje je Marijana slala u periodu od dva meseca pre nestanka, u kojima piše da strahuje za svoj život i da bi moglo da joj se dogodi da nestane, što je ponovila u više navrata.

Isplivale poruke

"Doslovno mi je rekao da može da iscenira da sam napravila neko s**nje i da me nema više. Samo se bojim da mi ne insceniraju nešto", neke su od poruka koje je Marijana Seifert poslala prijateljici u mesecima pre nestanka.

Marijana Seifert, rođena Kovačević, pobednica Velikog brata, nestala je 27. aprila prošle godine u Zagrebu, a njene lične stvari, mobilni telefon i torbica, pronađene su na Mostu mladosti. Zbog ovih stvari policija je vrlo brzo usmerila potragu ka Savi. Ipak, Marijana do danas nije pronađena. Takođe nema oproštajne poruke.

Njeni prijatelji i porodica i dalje se pitaju gde je Marijana. U policijskoj istrazi za sada nema vidljivih pomaka, bar Marijanini najbliži ne znaju za njih. Ipak, teško im je da prihvate da je odlučila da sama završi u reci, nakon što se vratila iz noćnog provoda i ušla u stan u kome je živela sa suprugom i dvoje dece.

Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena.

Marijana i njen suprug Karlo Sajfert odlučili su da se razvedu. Bilo je karakternih razlika, finansijskih problema... A o problemima u braku se poverila bliskim ljudima, među kojima je i prijatelj sa kojim se dopisivala 25. februara 2022. godine, dakle dva meseca pre nestanka. Na pitanje drugarice kakav je prema njoj, misleći na njenog muža, Marijana odgovara:

"Ok je, ali osećam se ugušeno i ucenjeno, plače mi se. Bojim se na šta je još spreman. Ne verujem mu. Doslovno mi je reka da može da iscenira da sam napravila neko sranje i da me nema više".

Na kraju zaključuje da joj je bilo bolje dok su ona i ćerka iz prvog braka bile same. Komunikacija se nastavlja i sledećeg dana, 26. februara, Marijana je o suprugu napisala:

"Probala sam da budem mirna, samo me provocira. Moram da nađem posao, skupim novac, prodam stvari i spasim život. Samo se bojim da ne insceniraju nešto, kao što mi je pretio. Napisao mi je da je sam luda i da slobodno tražim razvod jer ne može sa mnom. Sa mnom???", napisala je Marijana 7. marta 2022. godine. Prijateljica sa kojom je razmenila ove poruke kaže da bi i one trebalo da budu dostupne policiji jer imaju Marijanin mobilni telefon. Oni su je takođe intervjuisali neposredno nakon njenog nestanka.

"Ne postoji mogućnost da je živa"

Bojana Stojković bila je jedan od zapaženijih učesnika "Velikog brata", koji se emitovao 2011. godine, a nedavno je za Kurir progovorila o nestaloj Marijiani.

- Mene su i novinari zvali nakon njenog nestanka da me pitaju da li ja nešto znam o tome. Marijana i ja smo se nakon izlaska iz rijalitija videle samo dva puta, kako bi nesuglasice koje smo tamo imale rešile. Mi ni tamo dok smo bile nismo bile nešto specijalne bliske. Tu su bile čarke, svađe, bila sam upletena ni kriva ni dužna u tu priču s Nemešom. Kad sam izašla i videla naslove u novinama, shvatila sam da smo radnja dešavanja u rijalitiji bili Nemeš, Marijana i ja. Na pola rijalitija je potom ušao Vladimir Tomović s pričom ti se sviđaš mojoj mami, ti ćeš biti moja žena, počeo me je muvati i onda je on razdvojio Nemeša, Marijanu i mene (smeh). Nas dve uopšte nismo bile bliske tamo, čak smo imale i incident zbog čega je ona mene kasnije zvala da mi se izvini. Opsovala mi je majku, a moja majka nije živa. Stvarno bezveze. U spoljnom svetu smo se videle nakon rijalitija, nakon toga se pomirila s Nemešom, ostale smo bez kontakta i njoj se gubi svaki trag. Posle toga se ponovo udala, šta se tu desilo ne znam. Nije mi bilo prijatno kad sam čula. Predugo nje nema da bi postojala mogućnost da je živa, suludo je da imaš dvoje dece i da godinama ne dolaziš kući.

"Nikada nisam pretio supruzi"

Podsetimo, Karlo je malo nakon što su poruke isplivale zjavio da joj nikada nije pretio niti naudio.

"Nikada nisam pretio supruzi niti sam joj naudio na bilo koji način. Moja supruga je u tim porukama 25. februara pisala kako je nju strah, kako će se njoj nešto inscenirati… Dva dana ranije je, 23. februara, pod uticajem alkohola uhapšena u našem stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majci i to pred dvoje malodobne dece. Ne znam šta reći na te poruke jer nakon njenog nestanka saznajem veliku količinu neistina koje je pričala svima oko sebe. Nakon što je uhapšena, vratila se u stan, razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi i problemu s alkoholom, pružio sam joj šansu, rekao sam joj da probamo da ispočetka gradimo porodicu. Moj uslov je bio da prestane sa pijanstvom. Nažalost, to se nije dogodilo. Mesec dana kasnije mahala je kuhinjskim nožem i tada sam zvao supruga njene sestre koji ju je uspeo da je smiri. Njena agresija uvek je bila povezana sa alkoholom. Zbog toga se lečila i bila pod terapijom, kao i zbog depresije. Grozno je što to moram danas pričati za svoju suprugu. Ona u jednoj poruci kaže da ja s njom više ne mogu. Da, rekao sam joj da više ne mogu", pričao je Seifert.