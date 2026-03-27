Anđela Stojković sa 18 godina je počela da gradi karijeru i prati svoje snove, a o njenom privatnom životu se malo zna.

Ona je nedavno doživela veliki gubitak kada joj je otac umro, a kako kaže, on joj je bio velika podrška.

Anđela je ljubav prema muzici nasledila upravo zbog oca, a kaže da se kaje što nije bila tu u poslednjim danima njegovog života.

"Kajem se"

Anđela Stojković ostala bez oca

- Kajem se što nisam bila sa njim u poslednjim danima i što nisam otišla, eto, pošto je on preminuo u bolnici, jer nisam mogla da uđem u bolnicu, kajem se što nisam imala prilike da ga vidim, jer mi je jako bilo teško. Dok je bio živ, mesec dana ga nisam videla, i eto, to je jedina stvar zbog čega se kajem - rekla je pevačica za Republiku i dodala:

- On i ja smo bili kao drugari. Najviše smo voleli, eto, te narodnjake da slušamo. Voleli smo da slušamo i neke strane pesme, ali najviše smo voleli, eto, Sinana Sakića, Šabana, Šerifa i tako dalje. Naravno, tu je bio i Džej... Uvek mi je govorio da me nikad ne povuče loše društvo, da postoje ljubomorni ljudi, da budem svoja i da nikad ne lažem. Te reči ću pamtiti zauvek.

