Otac Filipa Đukića, Zoran Đukić, oglasio se povodom spekulacija koje kruže među fanovima i učesnicima "Elite", a tiču se trudnoće Anite Stanojlović i mogućnosti da je Filip otac deteta.

Otac Filipa Đukića o pričama da je Anita trudna s njegovim sinom

- Ja ne znam šta da vam kažem, ne znam kad su Filip i ova mala bili zajedno, kratko je vreme i sa Lukom da bi bila u drugom stanju. Ne znam kad su zadnji put bili zajedno - rekao je Zoran.

On se zatim prisetio jedne ranije situacije koja je uzburkala porodicu.

- Jedna devojka je svojevremeno tvrdila da je Filip otac njenog deteta, i to u periodu kada je on bio na brodu. Kada se vratio, ona mu je javila da je rodila devojčicu. Tada sam mu jasno rekao da uradi test – ako je dete njegovo, onda je njegovo. On mi je odgovorio da ne želi da se ženi, ali sam mu objasnio da brak nije tema, već odgovornost. Ako je dete njegovo, onda je i naše i tu nema dileme. Na kraju se ispostavilo da dete nije Filipovo - prisetio se on, a na pitanje da li će prihvatiti Anitino dete ako se ispostavi da je Filipovo, kaže:

- Pa šta ću? - rekao je on, te se osvrnuo na stanare Bele kuće.

- Ja toliko podmuklog mladoh sveta nisam video. Nećemo o obrazovanju i kućnom vaspitanju, ali ono što mene zgrozi je ta podmuklost, to je strašno. Filip ima taj odbrambeni mehanizam, da kad te pogleda onim blago telećim pogledom: “Koji si ti papak?”. Retko kad se njemu digne džigerica da totalno poludi - kaže Zoran, ističući da obožava vedrinu koju ima Filip:

- Kod Lane i mene nije bilo laganja, obožavao je životinje, voleo je da slika, sve ga je živo interesovalo, na sve je stizao, ali tu je gde je. Sa njim ti nikad nije dosadno. Samo me nemojte pitati o rijalitiju, sve što mu se dešava, dešava mu se sa razlogom. To me tako nervira, da ću uši da mu iščupam kad izađe, zdravlje mi je pokvario - rekao je on

Bilja Vujović plakala od sreće

Podsetimo, Biljana Vujović je u intervjuu rekla da je presrećna zbog prinove.

- Presrećna sam, plakala sam sa Lukom, a kao što ste videli Luka je preplakao pola noći tako da sam i ja pola noći preplakala. Prvo sam plakala od sreće, pa onda od tuge što tako reaguju pojedini ukućani, a onda sam posle plakala od besa, pa sam popilal tabletu za smirenje, l legla da spavam, da ne gledam, ako dođe do nekog incidenta, jer odlično poznajem Luku kakav je. Na sreću sve se lepo završilo, ali eto, tako sada sada sabiram utiske, gledam, razmišljam zašto su tako ljudi zli, zašto sve lepo mora da se pokvari? Zašto ovaj ne prihvate da neko nešto želi. Ne prihvate da je možda sudbina u pitanju, da oni imaju jako i slične sudbine u neku ruku. Ako ništa drugo onda želju da imaju dete i da imaju jednu porodicu i da imaju sklad i harmoniju i ljubav. I ja mislim da će to ostvariti uz Božiju i moju pomoć. Kažu Bog, pa majka - rekla nam je između ostalog ona.

