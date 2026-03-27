Pevač Nermin Handžić još jednom je pokazao koliko voli fudbal i svoju reprezentaciju. Sa velikim uzbuđenjem pratio je i bodrio tim Bosne i Hercegovine u napetom meču protiv Velsa, koji je završen trijumfom nakon izvođenja penala.

Godinama trenirao fudbal

Nermin Handžić Foto: Nemanja Nikolić, Goran Jovanović

Dramatična završnica donela je ogromnu radost navijačima, a među njima je bio i Nermin, koji nije krio oduševljenje zbog važne pobede.

-Srce mi je stalo - napisao je Nermin uz video koji je podelio na mrežama.

Malo ko zna da je Handžić godinama trenirao fudbal i ozbiljno se bavio ovim sportom, pre nego što ga je život odveo na drugu stranu. Nakon pobede u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, odlučio je da se u potpunosti posveti pevačkoj karijeri, u kojoj danas beleži velike uspehe.

Utakmicu pratio sa njim

Utakmicu je pratio zajedno sa Andrejem Taškovićem, sinom Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, a oni su se radovali uspehu reprezentacije Bosne, kao što se bratski zajedno raduju i kada su uspesi reprezentacije Srbije

Ipak, ljubav prema fudbalu nije izbledela naprotiv, svaku priliku koristi da podrži reprezentaciju, a ovakve pobede, posebno kada dolaze posle velike borbe, za njega imaju poseban značaj.

