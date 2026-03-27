FUDBAL MU JE U KRVI Ovako je Nermin Handžić slavio pobedu reprezentacije BiH VIDEO
Pevač Nermin Handžić još jednom je pokazao koliko voli fudbal i svoju reprezentaciju. Sa velikim uzbuđenjem pratio je i bodrio tim Bosne i Hercegovine u napetom meču protiv Velsa, koji je završen trijumfom nakon izvođenja penala.
Godinama trenirao fudbal
Dramatična završnica donela je ogromnu radost navijačima, a među njima je bio i Nermin, koji nije krio oduševljenje zbog važne pobede.
-Srce mi je stalo - napisao je Nermin uz video koji je podelio na mrežama.
Malo ko zna da je Handžić godinama trenirao fudbal i ozbiljno se bavio ovim sportom, pre nego što ga je život odveo na drugu stranu. Nakon pobede u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, odlučio je da se u potpunosti posveti pevačkoj karijeri, u kojoj danas beleži velike uspehe.
Utakmicu pratio sa njim
Utakmicu je pratio zajedno sa Andrejem Taškovićem, sinom Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, a oni su se radovali uspehu reprezentacije Bosne, kao što se bratski zajedno raduju i kada su uspesi reprezentacije Srbije
Ipak, ljubav prema fudbalu nije izbledela naprotiv, svaku priliku koristi da podrži reprezentaciju, a ovakve pobede, posebno kada dolaze posle velike borbe, za njega imaju poseban značaj.