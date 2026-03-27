Slušaj vest

Trenutno najpopularniji mlađi pevač na Balkanu Jakov Jozinović večeras održava koncert u Sava Centru u Beogradu.

Veliki broj fanova i poznatih je došao da ga podrži dok je najveću pažnju privukla muzička zvezda Aleksandra Prijović koja je došla u društvu supruga Filipa Živojinovića.

Naime, Aleksandra i Filip sedeli su u prvom redu zagrljeni, držeći se za ruke, a osmeh nisu skidali sa lica. Aleksandra je bila u sofisticiranom elegantnom odelu, dok je Filip obukao belu košulju.

Na pitanje da li možda planira da novu pesmu Jakova Jozinovića, koja je već sada postala veliki hit uvrsti u svoj repertoar, muzička zvezda poručila je sledeće:

"Nisam razmišljala o tome, ali što da ne".

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

Nedavno na svet donela ćerku Ariju

Podsetimo, Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Aleksandra Prijović stigla na koncert Jakova Jozinovića Izvor: Kurir

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra nedavno.

Pogledajte dodatni snimak: