Luka Vujović i Danilo Dačo Virijević jutros su se žestoko sukobili u Eliti, zbog čega je hitno reagovao njegov otac Srđan Virijević, poznat kao Brazilac.

Naime, Anita Stanojlović prenela je svom partneru šta je Dačo pričao o njemu u Kući odabranih tokom današnjih "Nominacija", nakon čega je nastao opšti haos u dvorištu.

Dačin tata poludeo

Luka je napao Virijevića, kojeg je žestoko vređao i psovao, kako njega, tako i članove njegove porodice.

Dok su ga pripadnici obezbeđenja razdvajali od njega, na kojeg je nasrtao, Vujović je obećavao batine po izlasku iz rijalitija, i njemu i njegovom ocu Srđanu, kojeg su tim povodom mediji kontaktirali, te je on uzvratio istom merom.

- Videće on, samo što mi je ćerkicu psovao. Obećavam mu batine javno, slomiću mu i ruke i noge – bilo je sve što je rekao Srđan za Pink.

Trudna Anita prošla kroz staklo

Anita Stanojlović napravila je haos u Eliti 9 tokom dana kada je izrevoltirana time što je izašla istina na videlo proletela kroz staklo paba.

Ona je istrčala iz emisije, a za njom je potrčao Luka Vujović.

U jednom momentu ju je snažno zagrlio, te je zamolio da se smiri, a onda je kukala kako želi da ode kući jer od nje, kako sama kaže, prave ku*vetinu.

Par sekundi nakon toga otrgla se Luki i zaletela na staklena vrata paba polomivši ista prolazeći kroz njih.

Luka je počeo da plače i da ispušta jezive jauke, a sve vreme se samo čulo:

"Pocepala je ruku."