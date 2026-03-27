ON ZA ČUDA LETI! Jakov započeo svoj prvi od sedam koncerata u Sava Centru, obratio se Srbiji jakim rečima, a ovaj pevač je specijalan gost (VIDEO)
Mlada muzička zvezda Jakov Jozinović napravila je pravi spektakl u Beogradu! Nakon što je nedavno oduševio publiku u Novom Sadu, večeras je započeo niz od čak sedam koncerata u Plavoj dvorani Sava Centra – i to pred krcatom salom.
Publika je od prvog trenutka bila na nogama, a atmosferu je dodatno podigao emotivan početak koncerta uz njegov prvi hit „Polje ruža“, koji su fanovi horski pevali od početka do kraja.
Vidno uzbuđen, pevač se obratio okupljenima i odmah osvojio simpatije:
– Dobro veče, Beograde! Ja sam Jakov Jozinović. Od vas želim samo da večeras uživate i da odete kući ispunjeni emocijama. I još nešto – budite glasniji od mene! – poručio je kroz osmeh.
Već na samom startu bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje, a sudeći po reakcijama, Jakov je još jednom dokazao zašto važi za jednog od najtraženijih mladih izvođača u regionu.
Prvi gost na koncertu je bio Sergej Ćetković.
Prija na koncertu kod Jakova
Veliki broj fanova i poznatih je došao da ga podrži dok je najveću pažnju privukla muzička zvezda Aleksandra Prijović koja je došla u društvu supruga Filipa Živojinovića.
Naime, Aleksandra i Filip sedeli su u prvom redu zagrljeni, držeći se za ruke, a osmeh nisu skidali sa lica. Aleksandra je bila u sofisticiranom elegantnom odelu, dok je Filip obukao belu košulju.
Na pitanje da li možda planira da novu pesmu Jakova Jozinovića, koja je već sada postala veliki hit uvrsti u svoj repertoar, muzička zvezda poručila je sledeće:
"Nisam razmišljala o tome, ali što da ne".
