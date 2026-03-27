Veljko Ražnatović oglasio se iz Rusije, gde već neko vreme boravi i posvećeno trenira boks, a najnovijom objavom ponovo je privukao pažnju javnosti.

Na fotografiji opušteno sedi u fotelji bez majice, dok su u prvom planu njegov krst oko vrata i upečatljive tetovaže, što je dodatno naglasilo njegovu fizičku spremu, a u komentarima su se nizale pohvale na račun njegove discipline, forme i samopouzdanja.

Foto: Printscreen

Ceca: "Ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo"

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada pevačica.