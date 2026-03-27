Milan Milošević prisetio se nemilog događaja kada ga je, u Novom Sadu, policija privela.

Priznao je da se, svojevremeno, tokom velike akcije policije, našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, te da je bio priveden u policijsku stanicu.

-Priveden da, uhapšen ne. Pošto sam bio u društvu nekih mojih prijatelja, desilo se veliko hapšenje, a ja sam zatečen na licu mesta. Nisam imao ličnu kartu, zaboravio sam, to je bilo u Novom Sadu - rekao je Milan.

Voditelj ga je potom upitao koja mu je bila najveća kazna, a on je u svom prepoznatljivom stilu odgovorio:

-Što sam se rodio (smeh)… Koju sam platio?! Imao sam ozbiljan problem, 1,7 promila alkohola. Otišao sam da operem kola sa jednom drugaricom, pevačicom, neću da kažem kojoj, i mi smo se zapili. Tu sam ostavio auto jer smo otišli dalje u kafanu kod Zorice Marković. Negde oko 2-3 noću krenuo sam kući, a oni koji su mi prali auto su mi isključili svetla. Isključili su me iz saobraćaja, imao sam šest meseci zabranu vožnje svog vozila, pa sam vozio tuđe (smeh) - istakao je voditelj za Pink.

Ucenjen za intimni snimak

Voditelj Milan Milošević navodno je bio ucenjen intimnim snimkom.

Drama kroz koju je popularni rijaliti voditelj, kako tvrde mediji, prošao dogodila se pre oko dve godine i to nakon što je Milan gostovao kod Ognjena Amidžića u emisiji i najavio povratak na Pink.

- Samo su u inboks počele da mu stižu poruke na Instagram: "Imam tvoj snimak Milane ispred hotela u 5 ujutru. Baš si se trudio, spremi 50.000 evra". Te poruke koje je dobijao su mu zatrpavale inboks. Kada je proverio, svi profili sa kojih su mu pisali bili su lažni. On je na početku kulirao i blokirao sve profile s kojih je dobijao poruke, međutim profili su nicali jedan za drugim. On je tada napisao da mu pošalju snimak, da vidi, međutim poruke su počele da mu stižu i na mobilni telefon. One su uglavnom imale istu konotaciju, ali sada je već postalo ozbiljnije. Tražio je barem deo snimka da vidi o čemu se radi i o kome. Međutim, ljudi koji su mu slali poruke su postali prilično agresivni, pretnje su bile sve jače, a suma je sa 50.000 evra povećana na 70.000 evra. Kada je video da je odneo šalu, Milan je pozvao svog prijatelja koji radu u bezbednosnoj informativnoj agenciji da mu se požali jer koliko zna uvek je bio čist i nema šanse da ima snimak jer se nikada nije snimao. Prijatelj ga je posavetovao da pronađu konekciju u sektoru MUP-a za visokotehnološki kriminal. Istog dana sve je prijavljeno, krenule su provere brojeva telefona sa kojih su stizale pretnje i ucene. Brojevi su bili svi pripejd, ali ono što su ustanovili to je da su kupljeni u jednom mestu pored Smedereva. U međuvremenu, Milan je insistirao na tome da dobije bar deo nečega čine mu prete - ispričao je izvor, pa otkriva kako je Milan shvatio da je reč o nameštaljci:

- Na kraju posle gomile vremena provedenog u ubeđivanju stigao mu je skrinšot gde se vide samo dva gola tela jedno na drugom. Bili su na zadnjem sedištu automobila. Milan je odmah znao da to nije on. On je video da je u pitanju nameštaljka. Pozvao je advokata i posavetovao se sa njim, podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica dok sektor za visokotehnološki kriminal i dalje traga za osobom koja mu je pretila i ucenjivala ga. Što je zanimljivo, ta osoba je samo odjednom prestala sa ucenama koje su baš počele u trenutku kada je krenulo pisanje da se vraća u Elitu. Državne institucije trenutno rade svoj posao. Milan je sada potpuno opušten jer zna da nema veze sa snimkom i da to nije istina - završava izvor.

Bio odlučan da pronađe ucenjivača

- Ovo neće proći tek tako nekažnjeno. Ja nisam klinac da sebi dozvoljavam ovakve stvari a za ucene i pretnje ova osoba će debelo platiti i odgovarati. Neću se smiriti dok tu osobu ne strpam u zatvor – rekao je Milan nedavno.

Imao odnose sa pola estrade

Milan je u jednom intervjuu otkrio da je često imao snove, gde je imao odnose sa estradnim ličnostima

- To je jako zanimljivo pitanje. S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao seks sa pola estrade (smeh). U Snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva seksualna iskustva koja možda nikad nisam doživeo u realnom životu (smeh). Ne daj bože da kažem imena svih sa kojima sam opštio u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo.

kurir / pink

