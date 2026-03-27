Voditeljka Sanja Marinković bila je u braku sa Aleksandrom Uhrinom sa kojim ima sina Strahinju.

Međutim, on nikada nije voleo medijski da se eksponira, o čemu je voditeljka u nekoliko navrata pričala javno. Upravo zato, 2020. godine, vest o njihovom razvodu odjeknula je poput bombe.

- Borili smo se da brak uspe, ali jednostavno nije moglo više. Emotivno smo se rastali pre nekoliko godina, ali nismo želeli da se razvedemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Nije bilo bezbolno, ali dete nije ništa primećivalo, jer smo mi vreme provodili zajedno. Trudili smo se maksimalno da to funkcioniše kako treba. Imam tu privilegiju da je Aleksandar zaista dobar otac i odlično se slažemo i o svemu se dogovaramo. Zajedničko nam je starateljstvo, pa je dete podjednako i sa mamom i sa tatom. Svakoga dana komuniciramo jednako, kao kada smo bili u braku – ispričala je jednom prilikom voditeljka u emisiji "Preživeli".

Voditeljka Sanja Marinković bila je u braku sa suprugom Aleksandrom Uhrinom sa kojim ima sina Strahinju.

Danas bivši muž Sanje Marinković izgleda nešto drugačije nego na početku njihove ljubavne priče. Kosu su prošarale sede i dobio je nekoliko kilograma, ali novi izgled dobro nosi i moglo bi se reći da su mu godine donele posebnu muževnost.

- Oduvek sam verovala da je rastanak lek kada ljubav počne da bledi, a ne brak i da svako od nas ima pravo da zavrti novi krug ljubavi. Veoma cenim svoje emocije i svoj mir, zato naša ljubav više ne živi na istoj adresi - kratko je izjavila voditeljka tada nakon razvoda.

Nije joj izjavio saučešće

Inače, Sanja je svojevremeno otkrila da joj bivši muž nije izjavio saučešće onda kad joj je bilo najteže.

- Mama dobije žuticu, njoj se zapuši jetra. Borba je bila stravična. Doktor mi je rekao da nije video da se ćerka i sin toliko bore za svoju majku, kao moj brat i ja. Smatram da je najvažnije da se deca bore za svoju majku, jer je majka najbolji prijatelj, od samog početka našeg života. Prošlo se petnaest dana od svega ovoga što se desilo. Mislila sam da treba da odem na putovanje, ali sam otkazala avionsku kartu, jer nisam spremna za to. Moji prijatelji koji su znali kroz šta je moja mama prozila, a malo ih je, su me odveli kada je pevala svetaska pop diva u drugu državu, jer su znali kroz šta sam prolazila. Moj bivši suprug mi nije izjavio saučešće, čak i pored toga što smo u dobrom odnosu zbog deteta. U novinama sam pročitala nešto oko njegovog navodnog venčanja. Ne znam ništa o tome, pročitala sam u novinama - rekla je za Premijeru Vikend Specijal.