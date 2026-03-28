Slušaj vest

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Dragan i on su bili jako bliski, a sada pevač u prvoj velikoj ispovesti otkrio kroz šta prolazi. Darko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam.

Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.

Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

Ćerke znaju da nema tate više nema

Dragan je iza sebe ostavio suprugu i dve male ćerkice. Na pitanje kako su oni, kao i Darkova majka Branka, Lazić je priznao:

- Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu.

Kaže, Draganove ćerkice znaju da tate više nema.

- One su još male, ali znaju da nema tate više. Deca još uvek ne shvataju koliko je to strašno, ali ja sam tu za njih, 24 sata, tako da... Ne razdvajam ih od svoje dece - istakao je Lazić.

Darko Lazić

Dan pred put u Sloveniju, Darko je imao probu i kaže da je i njegovo pevanje sada - drugačije.

- Ja sam juče imao probu, zapravo, da li mogu da pevam uopšte... Moram da kažem da sam pevao sa mnogo više emocije nego inače, što mislim da će i da bude ubuduće. Kao što sam rekao, osetim ga pored mene i daje mi snagu, jer on je voleo muziku, on je bio pevač, a uvek je voleo kako ja pevam, tako da... Mislim da ću svaku pesmu doživljavati mnogo emotivnije nego što sam je doživljavao do sada - istakao je.

Planirali da snime duet

Plan je bio da sa Draganom snimi i duet, ali je tragedija to sprečila.

- Trebalo je, ali, nažalost, desilo se šta se desilo. Nije se ostvarilo... Bez obzira na sve, ovo je posao kao što je i svaki drugi posao, i samo bih ovu poruku poslao i ljudima koji pišu te glupe komentare. Da im kažem, ne bih poželeo nikome da doživi ovo što sam ja doživeo.

Samo ja znam koliki je bol u mome srcu i koliko mi je teško. Da malo manje gledaju šta ja radim, da gledaju svoj život, i da im poželim sreću i zdravlje pre svega, to je najbitnije. I da nikad u životu ne dožive ovo što sam ja doživeo. I oni imaju posao, svako kome se desi neka tragedija ide da radi, svi ostali ljudi na ovom svetu imaju posao i moraju da rade, pa tako i ja moram da radim svoj posao. Zbog sebe prvenstveno, zbog njega, zbog moje porodice - zaključio je Darko Lazić.

Dragan Lazić se peva u nebeskoj kafani