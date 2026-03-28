Javnost je bila zatečena kada se pevač Milan Stanković pre nekoliko godina naprasno povukao sa estrade. On je jedno vreme na društvenim mrežama pokazivao kako obilazi manastire, međutim javnosti nisu poznati drugi detalji o tome gde se on nalazi i šta radi.

Stanković se povukao se sa estradnog i javnog života, a njegova porodica živi u Obrenovcu. Naime, pevač je sa četiri godine ostao bez oca, a ranije je dosta često objavljivao slike sa majkom i sestrom Nastasijom.

Majka i sestra Milana Stankovića

Naime, Milanova mlađa sestra Nastasija izabrala je život daleko od kamera, uprkos tome što mu je bila najveća podrška još od takmičenja „Zvezde Granda“. Nastasija je medicinska sestra zaposlena u bolnici, a ova porodična povezanost sa medicinom nije slučajna – i sam pevač je završio srednju medicinsku školu.

Ipak, sestrina profesija donela je Milanu i periode velikog nemira.

Milan Stanković tihuje na Hilandaru

Pogodilo najviše mamu i sestru

Naime, njegova odluka da započne sasvim drugačiji život i te kako je čvrsta, a kako sada izvor blizak porodici priča, ona je najviše pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju.

Njih dve su mnogo patile kada je Stanković rešio da sve što je godinama gradio na sceni baci u vodu i nastavi da živi u potpuno drugačijem svetu. Pa se tako ni dan danas ne mire sa tom činjenicom da je on iznenada poželeo nešto sasvim drugo jer su verovale da će imati blistavu karijeru.

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto - započinje priču sagovornik za Informer.

ŠOK OBRT! Milan Stanković nije postao iskušenik, ali jeste STUDENT TEOLOGIJE! Evo na kom svetom mestu pevač uči za SVEŠTENOMONAHA

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

I dalje žive u Obrenovcu

Kako dalje navodi izvor, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - otkrio je izvor.

Podsetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

Iz Beograda vodi biznisu u Americi

Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji. Naime, on je razvio izuzetno uspešan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je pre dve godine proveo nekoliko meseci u SAD.

- Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni - rekao je izvor blizak pevaču.

Da bi osigurao kvalitetnu radnu snagu, vozači pričaju da im je Milan nudio znatno veći novac nego ostali vlasnici kompanija. Njegov model upravljanja je takođe specifičan, jer fizički nije prisutan u Americi.

- On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cveta - zaključuje sagovornik.

Inače, otkriće jedne osobe o srodnoj duši Milana Stankovića je navelo pevača da se oglasi poslednji put, a nakon tih reči godinu i po dana nije napisao ni slovo.