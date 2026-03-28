Slušaj vest

Darko Lazić, koji je izgubio rođenog brata Dragana Lazića pre 25 dana u saobraćajnoj nesreći, imao je prvi nastup u dvorani Golovec u Celju. Darko je skupio snage i zapevao na bini. Darko Lazić je bio u sivom odelu, a na bini mu je podršku pružila kuma Andreana Čekić.

Pevač je svaku reč pesma pevao sa posebnom emocijom. Lazić je u jednom trenutku otpevao pesmu Sinana Sakića "Nije sreća u bajkama", koju je posvetio pokojnom Draganu jer je voleo tu pesmu.

Prvi nastup Darka Lazića posle smrti brata Izvor: instagram/andreanacekic

Podsetimo, Darko Lazić nakon tragedije preuzeo je na sebe da izdržava tri porodice i o tome je pričao u emotivnoj ispovesti.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko za Telegraf.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.