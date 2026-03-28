Na prvom u nizu od pet planiranih koncerata u sarajevskoj dvorani Zetra, Zdravko Čolić nastupio je pred publikom među kojom je bila i Milica Pavlović.

Pevačica je koncert pratila iz prvih redova, a u jednom trenutku doživela je neočekivanu situaciju. Tokom nastupa, Čolić je sišao sa bine i prišao publici, gde se zadržao kod Milice i poljubio joj ruku.

Milica Pavlović na koncertu Zdravka Čolića

Gest je izazvao reakcije prisutnih, dok je Pavlovićeva ostala zatečena i vidno iznenađena.

"E, sad mogu da umrem!" - rekla je kroz osmeh, nakon čega je nastavila da prati koncert.

Zdravko Čolić sišao sa bine i poljubio ruku Milici Pavlović

Zdravko Čolić večeras održava prvi od pet koncerata zakazanih u Sarajevu. Prije nastupa, obratio se medijima i poručio:

- Ovo je malo drugačiji koncert, ali nadam se da će energija biti ista kao i uvijek. Ja stalno dolazim u Sarajevo, ali nekako se nije dalo da pjevamo u posljednjih nekoliko godina. Poslije koncerta na doček Nove godine na Marindvoru nije bilo ovako velikih koncerata. Ali zato naša raja dolazi na druga mjesta, tako da se viđamo sada, i u dijaspori, i u našoj regiji - rekao je Čolić, a preneo Avaz. 

WhatsApp Image 2026-03-23 at 08.15.39.jpeg
una-colic-2.jpg