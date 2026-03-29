Hrvatska pevačica Sanja Doležal, nekadašnja pevačica grupe "Novi fosili" i velika zvezda hrvatske televizije, bila je jedna od omiljenih žena u svetu muzike na prostoru bivše Jugoslavije, a i danas je obožava publika od Vardara do Triglava.

Početak karijere

Karijeru je počela davne 1981. godine, u grupi Prva ljubav, a s njom je snimila dva albuma. Prilikom rada na drugom albumu, upoznala je Rajka Dujmića, koji ju je pozvao da pređe u Nove fosile i zameni pevačicu Đurđicu Barlović.

Sanja se u Fosilima zadržala od 1983. do 1991, zatim snimila tri solo albuma, a potom se vratila 2005. godine. S ovom grupom je 1987. predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji u Briselu, pesmom "Ja sam za ples", kada je bend došao do visokog četvrtog mesta.

Bila je voditeljka više emisija na HRT-u, a najviše simpatija publike pobrala je programom "Sanja", koji se bavio svakodnevnim životom ljudi.

Ljubavni život

Poznato je da je Sanja Doležal dve decenije bila u braku s Nenadom Šarićem, koji je bio bubnjar Novih fosila, a pevačica je ostala udovica 2012. godine.

Mnogi su zaboravili da je jedna od prvih velikih ljubavi šarmantne pevačice bio čuveni košarkaš Dražen Petrović, a njihova priča bila je veoma interesantna i intrigirala staru Jugoslaviju.

Igra sudbine

Kako je pisao hrvatski 24sata.hr, iako su Novi fosili bili veoma popularni i punili dvorane, menadžer Zoran Škugor je ispričao da je shvatio da hitovi nisu dovoljni za ostanak na vrhu. Zato je smislio kako dodatno da skrene pažnju na ovu grupu, predloživši marketinški trik – da obmane javnost da je Sanja u vezi s košarkašem, a oboje su pristali.

Upoznao ih je u zagrebačkom Klubu Šibenčana, a sa Sanjom su na sastanak došli mama Biserka i tata Jovan. Dražen je počeo da dolazi na Sanjine koncerte, a ona je posećivala Cibonine utakmice i uskoro su se zbližili i postali prijatelji. Međutim, izrodilo se iz svega i nešto više jer su se u međuvremenu oni zaista zaljubili, a veza je trajala oko godinu dana.

– Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš – rekla je Sanja o ljubavi s Petrovićem.

Par se nije krio, pa su ih viđali kako šetaju držeći se za ruke, a Zagrepčani su im prilazili i izražavali svoje želje da se venčaju, dobiju decu i ostate zajedno srećni. Međutim, imala je Sanja i probleme zbog ljubavi s najpoželjnijim momkom Jugoslavije, pa joj je tako jedna Draženova obožavateljka jednom prilikom probušila gume na automobilu.

Kraj ljubavi

Ipak, zbog razdvojenosti i Draženovih čestih putovanja zbog posla, kao i Sanjinih 200 koncerata godišnje, emocije su počele da se gase, pa se par rastao 1986, ispričao je Škugor.

Dražen i Sanja ostali su bliski, a košarkaš je uvek o pevačici pričao kako je velika umetnica. Viđali su se prijateljski, izlazili na ručkove i ostali u odličnim odnosima, pa je Dražen i kasnije viđan na koncertima Novih fosila.

– Bio je zaista poseban. Strašno sam doživela njegov odlazak. Još mi je teško pomisliti da ga više nema. Sećam se našeg poslednjeg susreta na jednom koncertu – rekla je pevačica nakon košarkaševe prerane smrti. Ona se i danas rado viđa s Draženovom majkom, koju nije upoznala da su košarkaš i ona bili u vezi.

– Bliske smo. Često je vidim i rado zagrlim – rekla je Sanja, koja priznaje da joj je danas veoma draga pesma "Još te volim", koja je podseća na ovu veliku ljubav, dok "Samo mi se javi" još uvek može da je rasplače.

